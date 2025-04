Nữ phóng viên bật khóc giữa hiện trường Thiếu tá Công an hy sinh: "Vết máu vẫn còn đây nhưng đồng đội tôi đã nằm xuống..."

Vào tối ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt giữ nhóm nghi phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Trong quá trình truy bắt, nhóm nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến đồng chí Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, quê quán huyện Phù Cừ, Hưng Yên) cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh. Sự ra đi của anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng đội, gia đình và nhân dân cả nước.

Đặc biệt, trong bản tin “Nhật ký an ninh” phát sóng lúc 22h ngày 18/4 trên ANTV, nữ phóng viên có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án đã chẳng thể kìm được nước mắt, bật khóc nghẹn ngào khi nhắc đến người đồng đội:

“Thưa quý vị, đây là hiện trường của vụ án, vết máu vẫn còn đây nhưng đồng đội tôi đã nằm xuống. Một trái tim ấm với lòng nhiệt huyết phòng chống tội phạm giờ đây đã ngừng đập.”

(Nguồn: ANTV)

Bản tin ngay sau khi phát sóng đã nhận về hàng nghìn lời chia sẻ, bình luận cảm động của cộng đồng mạng.

Ai cũng không khỏi xót xa cũng như biết ơn người chiến sĩ công an đã ngã xuống giữa thời bình. Đồng thời, nhiều người cũng không khỏi xúc động trước tình đồng đội thiêng liêng, chân thành của những người chiến sĩ.

"Không cầm được nước mắt. Thương anh, người đã ngã xuống để bảo vệ bình yên cho nhân dân.”

"Thời bình nhưng máu vẫn đổ. Anh hy sinh khi tuổi còn quá trẻ với biết bao tương lai phía trước, vì sự bình yên của người dân. Anh mất đi nhưng chắc chắn câu chuyện về anh sẽ còn sống mãi trong lòng nhân dân.”

"Nghe nữ phóng viên nghẹn ngào mà tim đau thắt lại. Thật sự là một nỗi đau không thể nói thành lời..."

“Trong trái tim những người ở lại, anh là anh hùng. Là người con, người đồng đội, người chiến sĩ không bao giờ lùi bước.”

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thắp hương viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Trước hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, vì bình yên cuộc sống cho Nhân dân của đồng chí Nguyễn Đăng Khải, ngày 18/4, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Quyết định số 2786 về việc thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá với sĩ quan Nguyễn Đăng Khải.

Cũng trong ngày 18/4, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và công nhận liệt sỹ Công an nhân dân đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.