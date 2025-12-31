Nữ phi hành gia gốc Việt tuyên bố bị trầm cảm sau chuyến bay vào không gian

Amanda Nguyen, phi hành gia người Mỹ gốc Việt tham gia chuyến bay không gian toàn nữ của Blue Origin, đã trải lòng về tình trạng trầm cảm vì phải trải qua một làn sóng quấy rối sau chuyến đi mà cô trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Amanda Nguyen

Amanda Nguyen, 34 tuổi, là thành viên của chuyến bay lịch sử kéo dài 11 phút vào tháng 4, với phi hành đoàn bao gồm ngôi sao nhạc pop Katy Perry, phóng viên truyền hình Gayle King, nhà báo kiêm vợ của người sáng lập Blue Origin Jeff Bezos là Lauren Sánchez. Chuyến bay đã bị chỉ trích nặng nề vì tác động đến môi trường và những người chỉ trích đã đặt câu hỏi về mục đích cũng như việc sử dụng các nguồn lực của nó.

Đối với Amanda Nguyen, một nhà hoạt động dân quyền cho những người sống sót sau lạm dụng tình dục đồng thời là một nhà khoa học nghiên cứu sinh học vũ trụ, cô cho biết phản ứng gay gắt đối với chuyến bay đã khiến những thành tựu chuyên môn và ước mơ của cô bị chôn vùi dưới một trận lở tuyết của sự phân biệt đối xử với phụ nữ.

Trong một tuyên bố dài được chia sẻ trên Instagram vào thứ Ba (30/12), cô nói rằng khi Gayle King gọi điện hỏi thăm vài ngày sau chuyến bay, cô đã trả lời rằng mình có thể sẽ bị trầm cảm kéo dài trong nhiều năm.

Cô cho biết khối lượng tin tức bao phủ và phản ứng của mạng xã hội đối với chuyến đi là chưa từng có tiền lệ đến mức ngay cả một phần nhỏ sự tiêu cực cũng trở nên choáng ngợp. Amanda chia sẻ rằng nó tương đương với “hàng tỷ ấn tượng thù địch, một cuộc tấn công dồn dập mà bộ não con người chưa tiến hóa để có thể chịu đựng được”.

Chuyến bay của những người phụ nữ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Cô cho biết mình đã không rời khỏi Texas trong một tuần vì không thể ra khỏi giường. Một tháng sau, khi một nhân viên cấp cao tại Blue Origin gọi cho cô, cô đã phải cúp máy vì không thể nói chuyện qua những giọt nước mắt.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian vào tháng 3, Amanda Nguyen cho biết cô đã tạm gác tham vọng trở thành phi hành gia cả đời mình sau khi bị một sinh viên khác cưỡng hiếp tại trường đại học và theo đuổi cuộc chiến đòi công lý kéo dài nhiều năm mà cô mô tả là “đã chiếm trọn tâm trí”. Năm 2019, hoạt động vì những người sống sót sau lạm dụng tình dục đã giúp Amanda Nguyen được đề cử giải Nobel Hòa bình và năm 2022, cô là một trong những Phụ nữ của năm của tạp chí Time.

Sự tấn công dồn dập sau chuyến bay vào không gian khiến cô cảm thấy mình “như một thiệt hại ngoài ý muốn, khoảnh khắc công lý của tôi bị hủy hoại”.

Cô chia sẻ rằng trong những giây phút đau buồn sâu sắc năm nay, cô đã tìm lại một nơi quen thuộc, tìm lại chính mình là một người sống sót, người đã tìm thấy sức mạnh để chiến đấu. Cô cảm thấy thật khó khăn khi phải chữa lành bản thân một lần nữa.

Amanda Nguyen là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào không gian

Giờ đây, 8 tháng sau khi thực hiện ước mơ bay vào vũ trụ, Amanda Nguyen cho biết màn sương đau buồn đã bắt đầu tan biến và cảm ơn những người đã ủng hộ cũng như gửi lời chúc tốt đẹp đến cô. Cô viết: “Việt Nam đã cứu tôi, tất cả các bạn đã cứu tôi”.

Bất chấp những phản ứng gay gắt, cô cho biết đã có “những điều tốt đẹp vượt bậc đến từ chuyến bay”, bao gồm sự chú ý của truyền thông đối với nghiên cứu sức khỏe phụ nữ của cô và cơ hội gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới liên quan đến việc vận động cho những người sống sót sau vụ cưỡng hiếp.

Amanda Nguyen viết: “Đó là món quà lớn nhất trong kỳ nghỉ lễ này khi tôi có thể cảm nhận được màn sương đang tan biến. Tôi có thể nói với Gayle rằng điều đó sẽ không mất nhiều năm nữa”.

Cô kết thúc bài đăng của mình bằng một bức ảnh chụp chính mình khi còn là một sinh viên trẻ tại Harvard với dòng chú thích: “Dành cho cô ấy”.