Nữ phản diện của Đảo Thiên Đường hết bị mặt ác cảm, chi 700 triệu thế này cũng đáng

Là nhân tố nổi bật hàng đầu trong dàn cast Đảo Thiên Đường mùa 1, Yuna Vũ mới đây vừa gây bất ngờ khi thực hiện màn "lột xác" với ca phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 700 triệu đồng. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1998 lựa chọn gọt hàm và nâng ngực tại Gang Nam (Hàn Quốc). Kết quả mang lại vượt xa kỳ vọng khi gương mặt Yuna sau phẫu thuật trở nên đầy đặn, mềm mại và nữ tính hơn. Chính sự chuyển biến này đã tạo cảm giác gần gũi, thân thiện và cũng khiến nhiều người bất ngờ khi nhận ra visual mới của cô dường như hợp với khí chất của cô hơn cả phiên bản trước.

Trong loạt ảnh và video gần đây được Yuna đăng tải trên mạng xã hội, dễ thấy Yuna trông tươi trẻ và "ăn hình" hơn hẳn. Làn da căng bóng, các đường nét cân đối, đặc biệt phần xương hàm thon gọn nhưng không còn góc cạnh, giúp tổng thể gương mặt trở nên hài hòa. Thêm vào đó, phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thiên về tông hồng đào và cam đất càng làm tăng vẻ đẹp tự nhiên cho Yuna. Nhiều cư dân mạng còn nhận xét rằng gương mặt mới của Yuna trông trẻ ra vài tuổi, phong cách ngọt ngào như một cô gái xứ Hàn thực thụ.

Phía dưới các bài đăng mới, khán giả để lại vô số bình luận khen ngợi: "Đẹp tự nhiên hơn cả trước", "Visual thanh thoát này quá hợp với Yuna", hay "Đúng là quyết định táo bạo nhưng hoàn toàn xứng đáng" . Có thể thấy, thay vì tạo cảm giác xa lạ, diện mạo mới của Yuna Vũ lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng.

Yuna Vũ từng là du học sinh tại Hàn Quốc trước khi trở lại Việt Nam và tham gia Đảo Thiên Đường. Trước khi "lột xác" với diện mạo mềm mại, nữ tính như hiện tại, Yuna Vũ từng gắn liền với gương mặt nhỏ nhưng có phần sắc lạnh và góc cạnh. Visual và phong cách của Yuna Vũ cũng từng được đánh giá là đẹp chuẩn Hàn, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến phong cách của nhiều ulzzang xứ kim chi.

Trong Đảo Thiên Đường, khi đảm nhận vai trò như một "nữ phản diện" với cá tính mạnh và những phát ngôn gây tranh cãi, gương mặt cá tính, nghiêm nghị vô tình khiến khán giả cảm thấy cô khó gần, thậm chí có phần kiêu kỳ. Chính vì vậy, màn "tái xuất" sau phẫu thuật với gương mặt đầy đặn, đường nét mềm mại hơn đã giúp Yuna Vũ ghi điểm mạnh mẽ: dịu dàng, dễ gần và có sức hút hơn.



