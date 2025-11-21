Nữ NSƯT U50 là mẹ đơn thân: "Tôi không chịu làm vợ bé ai đâu"

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã lên tiếng khi bị đàn anh Trung Dũng nói bỏ nghề một thời gian.



Cát Tường

Cô nói: "Tôi bỏ nghề thời trẻ thôi, bỏ nghề lúc nào? Thời điểm đó tôi làm show nhiều. Tôi làm MC chương trình Bạn muốn hẹn hò nên nổi tiếng, được nhiều cơ hội đến với tôi hơn.

Vì thế nên tôi ít đóng phim hơn lúc trước, chứ không phải tôi bỏ nghề. Trong thời gian đó, tôi vẫn làm kịch, đầu tư cho sân khấu kịch. Chính vì thế tôi mới được phong nghệ sĩ ưu tú. Nếu tôi cứ đi đóng phim thì bây giờ đâu lên được nghệ sĩ ưu tú.

Vì tôi đi làm kịch, tham gia các liên hoan sân khấu, hội diễn thì mới đủ huy chương để được lên nghệ sĩ ưu tú.

Chính xác là tôi không bỏ nghề mà tôi gián đoạn từ diễn viên điện ảnh sang sân khấu, kinh doanh, làm show. Đến giờ, các show chững lại, tôi cũng không làm MC 4 năm nay rồi nên trở lại đóng phim nhiều hơn. Tôi cũng không còn kinh doanh, bán hàng nữa, tập trung đi quay phim lại.

Trung Dũng

Vì tôi đi quay phim nhiều hơn nên mới gặp anh Trung Dũng vì anh là diễn viên điện ảnh. Tôi mới quay lại 3 phim thì hết 2 phim là vợ anh Trung Dũng, lại toàn làm vợ bé. Tại sao tôi toàn làm vợ bé anh Trung Dũng vậy? Ở ngoài đời tôi không chịu làm vợ bé ai đâu, tôi phải là chính thất".

Diễn viên Trung Dũng nghe vậy liền nói về tài năng diễn xuất của Cát Tường: "Mỗi người có một cuộc sống riêng, tôi không bàn tới. Tôi muốn nói về tài năng diễn xuất của Cát Tường.

Ở độ tuổi của Cát Tường thì tôi cho rằng cô ấy là diễn viên giỏi nhất. Cát Tường đóng vợ bé rất siêu. Nhiều khi bây giờ đạo diễn, nhà sản xuất chỉ lựa những gương mặt dễ nghe, dễ bảo hoặc giá cát xê rẻ nhưng nếu nghĩ tới tác phẩm của họ thì sẽ phải mời những diễn viên như Cát Tường.

Ở phim Hạnh phúc bị đánh cắp, Cát Tường đóng cùng bạn đồng môn là Hạnh Thúy. Vậy mà có cảnh đánh lộn quá hay. Tôi nói thật, chưa có cảnh đánh lộn nào của hai diễn viên nữ khiến tôi say mê xem tại phim trường đến thế, đánh từ phòng khách lôi tới nhà bếp, nhiều thoại dồn dập. Diễn viên phải tài năng lắm mới chia thoại phù hợp được".