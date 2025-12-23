Nữ NSƯT U100 chạy xe máy bị ô tô kéo lê ngã ra đường

NSƯT Phi Điểu là nữ nghệ sĩ hiếm hoi ở tuổi U100 vẫn chạy show miệt mài. Thậm chí, bà còn tự chạy xe máy để đi diễn mỗi ngày khiến ai cũng phải nể phục.

Nghệ sĩ Phi Điểu

Tại chương trình The Khang Show tuần này, nghệ sĩ Phi Điểu chia sẻ về việc tự chạy xe máy đi làm của mình. Bà nói: "Khi nào cần tôi vẫn đi taxi, xe ôm nhưng ngày thường mà nhắm đi được thì tôi cứ đi tà tà, không đi nhanh.

Tôi đi xe máy để tiện cho công việc vì tôi còn tham gia với chính quyền địa phương làm công tác xã hội, làm chức này chức nọ nên phải đi thăm hỏi người nọ người kia, đi họp hành. Tôi sinh hoạt, hoạt động ở địa phương cũng khá nhiều.

Nếu tôi đi diễn xa thì có các đoàn lo xe cộ, đi lại cho mình, còn đi diễn gần gần trong thành phố thì tự chạy xe máy.

Nhiều lúc tôi đi xe máy cũng bị lạc đường. Hôm đó tôi đi quay phim, tính là tới 5, 6 giờ chiều là xong vai thôi nhưng ai ngờ lại tới 10 giờ tối mới xong. Tôi phải tự chạy xe máy về một mình.

Đường tối nên tôi không quen, thấy mọi thứ cứ mập mờ, lại không có ai xung quanh để hỏi đường, thành ra là đi lạc tới tận đâu cũng không biết, cứ mắt nhắm mắt mở.

Tôi có nhờ một ông bạn già dẫn đường, ai ngờ ông ấy còn dở hơn cả tôi, dẫn tôi đi lạc luôn. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng về được tới nhà.

Cũng may là tôi chưa bị hỏng xe hay trục trặc trong lúc đi đường, chỉ bị lạc đường thì nhiều.

Tôi cũng từng gặp tai nạn khi chạy xe máy. Có lần tôi bị chiếc ô tô ủi tới kéo lê đi, ngã nằm dài ra đường nhưng cũng may mắn là không sao cả. Tôi chưa lần nào bị tai nạn xe nặng, chỉ bị phần mềm vào bệnh viện rửa vết thương rồi băng bó cho là xong.

Lần tôi bị tai nạn nặng nhất là phải nằm viện hơn chục ngày vì bị xe hơi kéo. Tôi đi đúng luật, đúng đường, không hiểu sao chiếc xe đó lại áp sát và kéo vào tay tôi. Tôi buông tay ra thì ngã xuống đường, xe một bên, tôi một bên, xe hơi cán lên cả tay tôi. Tôi hoảng hồn, tưởng gãy xương rồi nhưng may quá lại chỉ bị phần mềm.

Tôi rách quần nhưng tự chạy về nhà thay quần rách rồi tự ra bệnh viện để băng bó, chữa trị.

Ngoài việc tự chạy xe máy thì tôi cũng tự làm việc nhà. Con cái tôi cũng đi làm hết nên tôi ở nhà cứ thấy việc gì làm được thì làm. Các con tôi cũng đồng ý cho tôi".