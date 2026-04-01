Nữ NSƯT tuyên bố đóng quán: "Tôi không có sức để làm nữa"

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ những khoảnh khắc trong ngày kinh doanh cuối cùng của cô trước khi đóng quán cà phê. Rất đông khán giả biết tin đã tới ủng hộ Cát Tường.

Cát Tường nói: "Lúc tôi đăng tin bán nốt 3 ngày rồi đóng quán, đông đảo khán giả từ xa đã tới quán, vui lắm. Có những khách từ nước ngoài về cũng tới để chụp hình, ủng hộ quán.

Tôi vừa mới đi lồng tiếng phim có 1 tiếng đồng hồ, mà nguyên một bàn ngồi đợi tôi để chụp hình với tôi. Tôi chụp hình liên tục với khách để đăng lên kỷ niệm, chụp rất nhiều hình.

Từ sáng tới giờ tôi chạy bàn, dọn dẹp, phục vụ khách liên tục, tới mặt mũi bơ phờ, trôi hết cả son mà chưa kịp tô lại. Tôi muốn lưu lại những hình ảnh này để kỷ niệm quán cà phê Cát Tường. Hẹn gặp lại mọi người ở 1 dự án khác mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn.

Tôi không có sức để làm nữa nên để người khác lấy nhà làm giùm tôi. Nhà tôi thì vẫn ở đây".

Cát Tường rất thân thiện, liên tục cười nói, chào hỏi khách đến quán và chụp hình kỷ niệm. Có nữ khách hàng lớn tuổi còn mang cả ngô tới mời Cát Tường và nữ nghệ sĩ cũng ngồi ăn nhiệt tình với khách.

Không chỉ khách hàng và khán giả, nhiều người quen, bạn bè của Cát Tường cũng tới quán để ủng hộ, chia tay quán của cô trước khi đóng cửa.

Một người em của Cát Tường tiết lộ: "Hôm nọ chị Cát Tường nhắn tin cho tôi kêu đang rầu lắm".

Cát Tường nghe vậy liền tâm sự: "Dù sao quán cà phê này tôi cũng tâm huyết, đầu tư các kiểu, tự nhiên giờ nghỉ luôn. Tôi nghe lời ông Tiết Cương trong 1 buổi chiều, không kịp suy nghĩ gì, tuyên bố dẹp quán luôn.

Tiết Cương còn lên mạng thông báo giúp tôi rồi phân tích nọ kia làm ba tôi dưới quê phải gọi điện lên hỏi sao lại dẹp quán. Mọi người lại tưởng tôi làm ăn thua lỗ.

Hôm nay, nhiều khán giả cũng đến hỏi tôi sao lại dẹp quán, tiếc quá. Ba hôm nay tôi ngồi đây nhận quà, ăn uống tưng bừng với khách luôn".