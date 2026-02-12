Nữ NSƯT từ Mỹ về Việt Nam, nói mối quan hệ với cố NSƯT Vũ Linh

Mới đây, tại chương trình Showbiz Việt có gì, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy vừa từ Mỹ về đã chia sẻ về mối quan hệ với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.

Cô nói: "Hồi xưa, tôi diễn nhiều nhất với anh Vũ Linh. Anh Vũ Linh hiểu tôi nhiều quá nên khó có thể diễn với người khác được.

Phương Hồng Thủy

Đó là lí do vì sao bây giờ tôi không còn diễn cải lương nữa. Tôi cũng muốn giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp, nên như thế là đủ rồi. Thường thì giữ lại những kỷ niệm đẹp sẽ hay hơn cố gắng làm một cái gì đó. Tôi muốn như vậy là đủ rồi".

Tiếp đó, Phương Hồng Thủy chia sẻ tâm trạng trong lần về nước này: "Được gặp lại các bạn bè đồng nghiệp, anh chị đi trước, tôi thấy thương nhau nhiều hơn.

Ngày xưa, cuộc sống đã không được trọn vẹn. Bây giờ vẫn còn nhiều anh chị đang sống khó khăn, cuộc sống chưa được yên bình. Tôi tự hứa với lòng mình rằng, cái gì san sẻ được thì tôi sẽ cố gắng san sẻ cùng các anh chị.

Hồi xưa tôi từng đi hát cùng các anh chị, bây giờ mỗi ngày đọc tin tức thấy người nọ người kia ra đi, tôi bị hụt hẫng. Kể cả những người bạn từng diễn chung với tôi giờ nhiều người cũng không còn.

Vì vậy, bây giờ bảo tôi đừng hát trên sân khấu, tôi không còn háo hức như ngày xưa nữa".

Về bí quyết giữ gìn giọng hát ở tuổi U70, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy nói: "Tôi cũng không biết nữa, chắc do trời cho vì tôi ăn cay, uống nước đá, cà phê dữ lắm.

Bây giờ tôi ăn rau nhiều hơn, tự xay sinh tố uống theo các chế độ dinh dưỡng và thấy cũng được. Nhưng thực ra tôi không kiêng cữ gì cả".

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy cũng chia sẻ về bản thân ở thời điểm hiện tại: "Hồi trẻ tôi có những suy nghĩ nông nổi, tự cao. Bây giờ lớn tuổi tôi đầm lại, có nhiều cảm thông để chia sẻ với mọi người.

Trong đời nghệ sĩ, tôi cùng từng trải qua nhiều biến cố nhưng hiện tại thì đã bình an và tôi cảm ơn những điều đó. Hạnh phúc hiện tại của tôi là được an ổn. Tôi thấy mình rất bình an".