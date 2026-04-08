Nữ NSƯT từ Mỹ về thắp hương tại mộ Tổ nghề, thốt lên 1 câu

Mới đây, NSƯT Thanh Thanh Tâm sau khi từ Mỹ về nước đã tới chùa Nghệ Sĩ để thắp hương trước di ảnh các bậc tiền bối, đàn anh đàn chị quá cố.

Thanh Thanh Tâm trước mộ NSND Phùng Há

Được biết, chùa Nghệ Sĩ được chính tay thầy của Thanh Thanh Tâm là NSND Phùng Há (người được mệnh danh là "Tổ nghề sống" của cải lương Nam Bộ) lập lên để làm nơi thờ cúng, chôn cất các nghệ sĩ sân khấu cải lương. Vì vậy, Thanh Thanh Tâm muốn tới đây để tỏ lòng thành kính tới thầy mình.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm mặc áo dài, làm tóc, make-up và cầm theo một bó hoa tới chùa Nghệ Sĩ, cho thấy sự chỉn chu, tôn kính của cô.

Đứng trước mộ NSND Phùng Há, Thanh Thanh Tâm xúc động tâm sự: "NSND Phùng Há là một trong những nghệ sĩ tiên phong, có công khai sáng nghệ thuật ca diễn cải lương từ hơn một thế kỷ qua. Con được vinh hạnh gọi bà là bà nội, là thầy.

Nội ơi, con được khai tâm với nghiệp này từ nội. Tài năng, đức độ của nội là kim chỉ nam suốt cuộc đời con với nghệ thuật.

Thanh Thanh Tâm thắp hương cho nghệ sĩ Thanh Nga

Nội ơi, nay con về đây với nội như tìm về nguồn cội cải lương, tìm về nơi tình thương, chiếc nôi nuôi con lớn khôn. Con luôn ghi nhớ lời nội dạy, nghề là đạo, phải nhớ ơn khán giả như nhớ ơn ân nhân của mình".

Tiếp đó, Thanh Thanh Tâm tới thăm mộ mẹ ruột mình là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa, cũng được chôn cất tại chùa Nghệ Sĩ. Cô nói: "Mẹ ơi, suốt cuộc đời con, chưa bao giờ mẹ xa con một ngày. Buồn vui, sướng khổ, lúc nào con cũng có mẹ bên cạnh. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm".

Sau đó, Thanh Thanh Tâm tới thăm mộ đạo diễn Lưu Chi Lăng và nói: "Đạo diễn Lưu Chi Lăng là một tên tuổi có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng nghệ thuật cải lương Việt Nam, sân khấu miền Nam.

Ông là người có công lớn trong việc nâng tầm các vở diễn cải lương, kết hợp giữa truyền thống dân tộc và kỹ thuật dàn dựng sân khấu tại Nhà hát Trần Hữu Trang từ những ngày sáng lập".

Đứng trước mộ huyền thoại Thanh Nga, Thanh Thanh Tâm nói: "Má Nga ơi, con nhớ từ nhỏ má đã yêu thương con, may đồ cho con mặc. Năm con lên 4 tuổi, má dạy con hát vở Lá sầu riêng. Trong cuộc đời đi hát của con, lúc nào con cũng nhớ đến má, học các vai diễn của má".