Nữ NSƯT suýt về đoàn Quân khu 9 nhưng bị ngăn cản vì 1 lí do

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của NSƯT Tuyết Thu. Tại đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ về sự nghiệp: "Từ nhỏ tôi đã mê mẩn những vở cải lương của các nghệ sĩ gạo cội như Thanh Nga, Diệu Hiền... Niềm yêu thích đó lớn dần theo năm tháng và trở thành động lực để tôi thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu và theo học cải lương tại đây.

NSƯT Tuyết Thu

Khi đang là sinh viên năm hai, tôi được giao vai chính trong vở Cô láng giềng - vở tốt nghiệp của đạo diễn Trương Dũng. Vai diễn ấy là bước ngoặt đầu tiên giúp tôi bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Song song với việc đi diễn, đi học trên trường, tôi còn học thêm bộ môn múa.

Chính tinh thần ham học hỏi đã giúp tôi trở thành một nghệ sĩ đa năng có thể vừa hát, vừa diễn, vừa múa sau này.

Thời điểm sắp tốt nghiệp, tôi từng suýt trở thành diễn viên cải lương của đoàn Quân khu 9. Lúc đó, tôi đã có tên trong danh sách tuyển. Còn một tuần nữa là xuống đoàn, thì một đêm mưa gió, mẹ tôi đi về quê, thấy xe của đoàn hát bị hư giữa đường. Anh chị em nghệ sĩ phải dầm mưa giữa đêm. Mẹ thấy vậy nên không cho tôi theo, sợ con gái khổ.

Sau khi ra trường, tôi được thầy Thái Ly chọn tham gia chương trình ca múa nhạc dân tộc biểu diễn cho khách du lịch. Sau này, tôi tiếp tục gắn bó với nhóm múa của cô Kim Quy và nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.

Đến năm 1996, tôi chính thức về Đoàn kịch TP.HCM, dưới sự dẫn dắt của thầy Trần Ngọc Giàu, rồi chuyển sang hoạt động tại sân khấu 5B, nơi khẳng định tên tuổi chị trong giới sân khấu kịch. Khi sân khấu Hoàng Thái Thanh được thành lập bởi NSƯT Thành Hội và NSƯT Ái Như, tôi tiếp tục đồng hành và cống hiến cho đến nay.

Có người nói con đường nghệ thuật của tôi đa đoan quá, nhưng tôi lại cảm ơn sự đa đoan đó. Nhờ vậy, tôi học được nhiều điều từ cải lương, múa, kịch đến điện ảnh. Tất cả đều giúp tôi trưởng thành và tự tin hơn trong từng vai diễn.

Bước ngoặt lớn của tôi trên màn ảnh nhỏ là vai bác sĩ Oanh trong bộ phim nổi tiếng Blouse Trắng. Bộ phim dài hơn 70 tập được quay liên tục suốt một năm, phần lớn bối cảnh trong bệnh viện. Khi phát sóng, Blouse Trắng đã tạo tiếng vang lớn, và nhân vật bác sĩ Oanh của tôi trở thành hình ảnh được khán giả đặc biệt yêu thương.

Từ đó, tôi tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn truyền hình, đặc biệt là những vai người mẹ chân thành, hy sinh và đong đầy cảm xúc.

Khán giả nhớ tôi qua nhiều vai mẹ khác nhau, nhưng tôi thích nhất là vai bà 11 trong phim Sông Sài Gòn. Đây là một người mẹ nông thôn trực tính, dám nói, dám phản kháng, khác hẳn với những vai mẹ hiền lành, chịu đựng trước đây. Tôi được tự chọn vai, và cảm thấy rất hứng thú khi được thể hiện một hình ảnh người mẹ mạnh mẽ như thế".



