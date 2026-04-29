Nữ NSƯT nói thẳng việc dừng quay hình

Tùng Ninh |

"Ngày tôi quyết định dừng lại không quay hình nữa, tôi về nhà mở tủ quần áo ra, bỏ hết quần áo đi, chỉ để lại vài bộ để mặc rồi dành hai năm cho việc đi học", Ốc Thanh Vân nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về quyết định dừng lại việc tham gia gameshow trên truyền hình cách đây nhiều năm sau khi gặp sự cố.

Cô nói: "Từng có thời gian tôi cảm thấy không ổn vì làm việc nhiều tới mức bão hòa, xuất hiện nhiều quá trên truyền hình.

Ốc Thanh Vân

Ngày tôi quyết định dừng lại không quay hình nữa, tôi về nhà mở tủ quần áo ra, bỏ hết quần áo đi, chỉ để lại vài bộ để mặc rồi dành 2 năm cho việc đi học. Tôi học rất nhiều thứ, tôi học về kinh doanh và học sâu hơn về yoga. Đó cũng là cách chữa lành cho tôi.

Sau đó là thời gian dịch bệnh, tôi ở nhà, dành nhiều thời gian cho mình và các con để trở lại với một tâm thế khác.

Hiện tại, tôi vẫn đang làm việc nhưng làm một cách chọn lọc và biết mình đang làm cái gì, thì mới có kết quả tốt nhất.

Tôi nghĩ, việc dừng lại trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời là một sự giá trị với mỗi con người. Nếu không nhận thức được điều đó, không có ý thức về sự dừng lại hay từ chối thì kiểu gì cũng có sự bất ổn, chỉ là nó đến trước hay sau thôi".

MC Nguyên Khang nhận định: "Thực ra Ốc Thanh Vân trước đây là người tham công tiếc việc, việc gì cũng làm, việc gì cũng nhận và lao vào làm, không biết từ chối.

Nguyên Khang

Tôi nhìn Ốc Thanh Vân là biết giống tôi vì bản thân tôi ngày xưa cũng như vậy. Đến giờ tôi cũng học được cách lựa chọn.

Đừng bao giờ đổ lỗi cho cuộc đời hay số phận mà phải nghĩ rằng, bản thân mình phải là người suy tính, chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Nếu ai nói với tôi rằng số phận, cuộc đời tôi sinh ra là như vậy thì tôi nói luôn là không và không. Mọi thứ là do suy nghĩ, quyết định của mình, không có số phận nào cả, tất cả phụ thuộc vào quyết định của bản thân".

Về dự định sắp tới, Ốc Thanh Vân tâm sự: "Tôi sẽ vẫn đi học để phát triển bản thân vì tôi thích học. Tôi không dám tham vọng học tiến sĩ, thạc sĩ nhưng sẽ học những cái mình chưa từng".

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

