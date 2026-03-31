Nữ NSƯT miền Nam vừa từ Mỹ về nước đã bay ra Hà Nội làm một việc quan trọng

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền từ Mỹ về nước đã gấp rút bay thẳng từ TP.HCM ra Hà Nội để làm một việc quan trọng là dự lễ khai trương công ty giải trí của đàn em là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long.



Nữ nghệ sĩ ăn mặc rất chỉn chu, diện áo dài lộng lẫy và make up, làm tóc cầu kỳ, cho thấy cô rất quan trọng sự kiện này.

Cô nói: "Tôi ở xa xôi bay tới, vội vàng quá nên chưa kịp đặt hoa gửi tặng em tôi Kim Tiểu Long vì thế nên tôi đem nguyên một "cây Ngọc Huyền" hồng rực như này, áo gấm đồng tiền để mừng Kim Tiểu Long khai trương công ty thành công như ý.

Chúc mừng công ty của em trai tôi khai trương vạn sự như ý, đại phát cát tường, tạo ra nhiều show cho nghệ sĩ chúng tôi".

Kim Tiểu Long tỏ ra vô cùng vui mừng khi thấy Ngọc Huyền xuất hiện tại sự kiện ra mắt công ty riêng của mình, vội vã chạy ra sảnh chào đón đàn chị.

Rất nhiều khán giả Hà Nội nhận ra Ngọc Huyền và tới xin chụp ảnh. Điều đó cho thấy danh tiếng của nữ nghệ sĩ vang xa khắp cả nước và dù đi Mỹ đã lâu nhưng vẫn giữ được tình cảm của công chúng.

Tại sự kiện ra mắt này, Ngọc Huyền còn biểu diễn góp vui một vài tiết mục. Trước khi lên sân khấu, cô cẩn thận thắp hương cúng Tổ nghiệp khá chỉn chu, đứng khấn vái rất lâu cho thấy cô rất kính cẩn nghề nghiệp của mình.

Biểu diễn xong, Ngọc Huyền còn được đàn em mời ăn tiệc. Cô nức nở khen: "Tiệc ngon quá là ngon, âm thanh cũng hay.

Thời gian gần đây, cả Ngọc Huyền và Kim Tiểu Long đều tích cực về nước hoạt động, đi lại liên tục khắp cả nước để biểu diễn.

Dù định cư tại Mỹ nhưng hai nghệ sĩ hoạt động phần lớn ở Việt Nam trong năm nay. Ngoài biểu diễn nghệ thuật, Ngọc Huyền và Kim Tiểu Long đều có cơ sở kinh doanh riêng khá phát đạt, ăn nên làm ra, người mua nhà mặt tiền, người tậu xe hơi. Cả hai nghệ sĩ đều có công ty riêng của mình.