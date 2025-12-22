Nữ NSƯT miền Nam U100 vẫn chạy show Hà Nội, đàn em hoảng hồn vì gọi không được

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Phi Điểu đã chia sẻ về một ngày của mình ở tuổi U100.



Bà nói: "Tôi ngủ trễ lắm, 11 hoặc 12 giờ khuya mới ngủ và 7 giờ sáng mới dậy. Tôi cứ ngồi coi phim, thấy hay thì coi tiếp, dở thì tắt tivi.

Nghệ sĩ Phi Điểu

Ngủ dậy, tôi tập thể dục nhẹ nhàng, uống sữa rồi ăn sáng, con mua cho cái gì tôi ăn cái đó, ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít nhưng vẫn phải ăn. Hôm nào được mời đi quay phim thì tôi lại đi. Tôi cũng phải ghi lịch chứ không nhớ được hết lịch".

MC Nguyên Khang thốt lên: "Chắc hôm nay ngoại cũng quên mất lịch show của con. Con gọi ngoại mãi không được, làm con hoảng hồn".

Nghệ sĩ Phi Điểu giải thích: "Tôi vừa đi Hà Nội về xong, đi show cho Đan Trường, đi 5 ngày liền mới về. Tôi đi vui lắm".

Tiết lộ này của nghệ sĩ Phi Điểu khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi dù đã ở tuổi U100 nhưng nữ nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và linh hoạt tới mức đi show liên tục, bay ra tận Hà Nội diễn. Và dù ở tuổi U100, bà vẫn đắt show, được nhiều lời mời đi diễn.

Tiếp đó, nghệ sĩ Phi Điểu chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Tôi theo nghề này từ xưa, không thể nhớ rõ là bao năm. Sự nghiệp của tôi có sự gián đoạn.

Phi Điểu thời trẻ

Giai đoạn đầu tiên tôi theo nghề là 9 năm, kéo dài từ 1945 tới 1954. Đó là thời chống Pháp và tôi đi diễn từ lúc đó. Tôi đi mãi, ra tận Phú Quốc rồi tới 1954 thì tập kết ở các đoàn của thành phố.

Tôi còn hoạt động Cách mạng, bị thực dân Pháp bắt vào tù 2 năm, còn tưởng bị thủ tiêu. Sau khi trận Điện Biên Phủ thắng thì tôi được thả. Tôi ở trong tù đâu biết gì đâu, chỉ nghe kể quân ta thắng lớn lắm, nên cũng vui mừng.

Tôi có nhiều năm sống ở miền Bắc để hoạt động nghề nghiệp, nhưng tôi lại không nói được giọng Bắc. Tôi thấy nhái giọng người ta kỳ lắm, không nên làm vậy. Tôi cũng không nói được giọng miền Trung.

Từ khi tập kết về, tôi chủ yếu làm công tác văn hóa nghệ thuật, làm cho đài Phát thanh, đoàn cải lương. Tôi là người miền Tây nhưng lại sinh ra ở Campuchia.

Tôi từng tham gia hai dự án phim cùng lúc và như thế là nhiều lắm rồi. Tôi đóng cả phim điện ảnh và phim truyền hình nhưng chủ yếu tôi đóng các MV ca nhạc về mẹ".