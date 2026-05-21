Nữ NSƯT mang bầu 6 tháng vẫn có trai tán, kết hôn 24 năm cả nước không biết mặt chồng

Tháng 6 tiếp tục chứng kiến làn sóng phim kinh dị đổ bộ phòng vé Việt, hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây "lạnh sống lưng" đánh bay cái nắng nóng mùa hè. Một trong những tác phẩm ấn định gia nhập đường đua phim Việt sắp tới chính là Ma Xó. Lấy chủ đề tâm linh dân gian - mâu thuẫn gia đình, đồng thời quy tụ dàn diễn viễn nổi tiếng như Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu... Ma Xó đang nhận được sự kỳ vọng nhất định từ khán giả.

Trên mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ giữa Hạnh Thuý và Tín Nguyễn đằng sau hậu trường Ma Xó. Tại đây, Hạnh Thuý kể lại quá khứ được trai trẻ tán tỉnh khi cô đang mang bầu 6 tháng. ""Chị ơi đi cafe không chị". Em điên hả mà em đi cua bà bầu. Rồi cậu ấy kêu chị xạo vì không nhìn ra chị đang có bầu", Hạnh Thuý chia sẻ. Theo cô giải thích, vì mang thai con so (con đầu lòng) nên cô không bị lộ bụng bầu dù đã trong thai kỳ suốt 6 tháng.

Lời chia sẻ của Hạnh Thuý khiến cư dân mạng thích thú (Nguồn: @meowentertainment)

Đoạn clip hậu trường của Ma Xó nhanh chóng khiến dân mạng thích thú vì màn chia sẻ quá duyên dáng Hạnh Thúy. Không ít bình luận cho rằng Hạnh Thúy sở hữu năng lượng trẻ trung, hài hước và đặc biệt phải xinh đẹp nên việc được người khác để ý là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bên cạnh đó, màn tung hứng tự nhiên giữa cô và Tín Nguyễn cũng nhận về nhiều lời khen vì tạo cảm giác gần gũi, vui vẻ như những cuộc trò chuyện đời thường.

Một số bình luận của netizen: - Chắc cổ là NSƯT duy nhất được trai tán lúc mang bầu 6 tháng mất. - Cô Hạnh Thuý ở ngoài dễ thương lắm. - Nhìn cổ gần gũi, thân thiện nhỉ. - Cô Thuý hài và gần gũi lắm, mà trên phim trông cổ sợ dã man. - Chắc chắn ngày xưa cô đẹp lắm.

Hạnh Thúy tên đầy đủ là Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976 tại Bến Tre. Cô là một trong những gương mặt thực lực của màn ảnh Việt khi hoạt động bền bỉ suốt gần 30 năm với nhiều vai trò: diễn viên truyền hình, diễn viên sân khấu, biên kịch, đạo diễn và giảng viên. Hạnh Thúy tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), cùng khóa với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt…

Gia nhập nghệ thuật từ cuối thập niên 1990, Hạnh Thúy nhanh chóng gây chú ý nhờ lối diễn xuất rất đời, mộc mạc và giàu cảm xúc. Khác với nhiều nữ diễn viên cùng thời theo đuổi hình tượng sắc sảo hay hào nhoáng, cô thường được nhớ đến qua những vai phụ nữ lam lũ, cá tính, đanh đá hoặc có số phận nhiều biến cố. Chính sự chân thật trong diễn xuất giúp Hạnh Thúy trở thành “gương mặt bảo chứng” cho nhiều bộ phim truyền hình Việt suốt nhiều năm.

Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ góp mặt ở hàng loạt dự án nổi bật như Sống Trong Sợ Hãi, Cây Táo Nở Hoa, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Mẹ Rơm, Tro Tàn Rực Rỡ, Bẫy Ngọt Ngào, Dâu Hào Môn… Dù đảm nhận vai chính hay phụ, Hạnh Thúy đều được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa đa dạng. Cô có thể khiến khán giả vừa sợ bởi những vai phản diện chua ngoa, vừa lấy nước mắt bằng các nhân vật người mẹ giàu hy sinh. Nhiều đạo diễn nhận xét Hạnh Thúy là kiểu diễn viên “không cần quá đẹp vẫn hút màn ảnh” vì nội lực diễn xuất quá mạnh.

Không chỉ đóng phim, Hạnh Thúy còn hoạt động mạnh ở sân khấu kịch với vai trò biên kịch và đạo diễn. Cô từng giảng dạy tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và được nhiều đàn em trong nghề nể trọng vì chuyên môn lẫn thái độ làm nghề nghiêm túc. Sau nhiều năm cống hiến, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2026, Hạnh Thúy vẫn duy trì tần suất hoạt động ổn định, đặc biệt gây chú ý khi xuất hiện 5 tác phẩm điện ảnh gồm Tài, Quỷ Nhập Tràng 2, Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Phí Phông và Ma Xó.

Về đời tư, Hạnh Thúy nổi tiếng là nghệ sĩ cực kỳ kín tiếng. Cô kết hôn được 24 năm và có hai con gái. Dù hoạt động nghệ thuật lâu năm, nữ nghệ sĩ hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình trên truyền thông hay mạng xã hội. Chính vì quá kín đáo nên từng có thời điểm nhiều người tưởng cô là mẹ đơn thân. Hạnh Thúy quan niệm gia đình là điều riêng tư và không muốn mang chuyện cá nhân ra để thu hút sự chú ý.