Nữ NSƯT giàu có nhất nhì trong làng sân khấu cải lương, U60 sung túc trong biệt thự triệu đô

Nữ nghệ sĩ gắn bó với sân khấu cải lương từ năm 14 tuổi

Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970, là một trong những nữ nghệ sĩ có sự nghiệp phát triển của làng cải lương Việt Nam. Gia đình Ngọc Huyền không ai theo nghiệp nghệ thuật nhưng riêng cô lại đam mê với nghề này. Được sự ủng hộ và truyền cảm hứng từ mẹ, Ngọc Huyền bước lên sân khấu cải lương từ năm 14 tuổi. Nghệ sĩ Minh Cảnh là người đầu tiên hỗ trợ Ngọc Huyền trên sân khấu.

Nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Huyền thời trẻ.

ăm 15 tuổi, Ngọc Huyền được hát trên sân khấu Thanh Nga với vở tuồng đầu tiên là Những đêm trăn trở. Chị để lại dấu ấn bởi gương mặt xinh đẹp, nụ cười má lúm đồng tiền cùng thần thái rạng rỡ.

Những năm 1985 - 1989, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng cổ qua các vở diễn kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương Huỳnh Long, chị được các nghệ sĩ đào tạo hát Hồ Quảng. Ngọc Huyền được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chỉ dạy nên phát triển tài năng vượt trội, diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Cô trở thành nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất giai đoạn thập niên 90.

Từ năm 1992, Ngọc Huyền lấn sân sang mảng điện ảnh, ca hát và tiếp tục thành công, được khán giả gọi là "Nữ hoàng chi bảo video".

Ngọc Huyền cũng được xem là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa và được khán giả ái mộ gọi là Nữ hoàng chi bảo video. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001.

Ngọc Huyền và Kim Tử Long từng là cặp đôi ăn ý trên sân khấu.

Trong giai đoạn cải lương còn thịnh hành, Ngọc Huyền nổi chẳng kém cạnh Tài Linh. Chị là bạn diễn ăn ý của các nghệ sĩ đình đám như Vũ Linh, Kim Tử Long. Nhờ sắc vóc nổi trội, Ngọc Huyền tạo nét thu hút riêng, được nhiều người gọi là "đào chánh xinh đẹp nhất giới cải lương các thời kỳ".

Năm 2002, Ngọc Huyền từng làm liveshow Mãi mãi ước mơ tại Nhà hát Hòa Bình và thu hút 5.000 khán giả - con số kỷ lục cho một show ca nhạc thời điểm đó.

Cuộc sống viên mãn, sung túc

Năm 2002, NSƯT Ngọc Huyền quyết định sang Mỹ để sinh sống và làm việc. Cô được danh ca Thanh Tuyền dìu dắt và hỗ trợ trong cả nghệ thuật lẫn cuộc sống. Danh ca Thanh Tuyền là người chỉ dạy Ngọc Huyền khi cô chuyển qua hát thể loại tân nhạc, tân cổ giao duyên, cho cô ở nhờ nhà khi mới sang Mỹ và sau đó trở thành mẹ chồng của nữ nghệ sĩ.

Ngọc Huyền vẫn giữ được vẻ đẹp lộng lẫy của "nữ hoàng cải lương".

Được biết chồng NSƯT Ngọc Huyền từng làm việc trong quân đội nhưng sau đó ra ngoài lập nghiệp kinh doanh. Công việc ổn định, tài chính vững vàng, cộng thêm sự hỗ trợ của mẹ nên khi kết hôn với Ngọc Huyền, anh đã mua được một căn nhà khang trang, rộng rãi. Đây cũng là nơi mà nữ nghệ sĩ đón tiếp nhiều bạn bè nghệ sĩ và quay vlog cuộc sống đời thường đăng trên kênh Youtube của cô.

Nữ nghệ sĩ không chỉ sự nghiệp, mà chị còn có cuộc sống sung túc cùng tổ ấm viên mãn. Sau khi kết hôn và định cư tại Mỹ, Ngọc Huyền sinh 2 con "đủ nếp đủ tẻ". Hiện gia đình nữ nghệ sĩ sống trong ngôi nhà có giá hơn 2 triệu USD (46 tỷ đồng) tại xứ cờ hoa.

NSƯT Ngọc Huyền khoe biệt thự ở Mỹ.

Không gian sống của gia đình Ngọc Huyền rộng rãi, thoáng đãng. Bên trong nội thất không quá hào nhoáng nhưng đầy đủ tiện nghi, ấm cúng. Đặc biệt nhất là khu vườn bên ngoài được nữ nghệ sĩ trồng đủ loại cây từ cây ăn quả, cây cảnh cho tới các loài hoa. Ngọc Huyền thường xuyên quay những vlog đi thăm khu vườn của mình, thu hoạch quả như thanh long, chanh, cam, quýt...

Ngọc Huyền trẻ đẹp ở tuổi U60.

Có chỗ dựa kinh tế vững chắc từ ông xã, Ngọc Huyền an tâm làm nghệ thuật. Nhiều năm qua, chị vẫn thường xuyên về Việt Nam để chạy show và thực hiện những dự án cá nhân. Ngọc Huyền từng tâm sự cảm thấy rất may mắn khi có được một mẹ chồng cưng chiều con dâu như chính con ruột.

NSƯT Ngọc Huyền mua nhà 50 tỷ đồng ở Việt Nam.

Nhờ chăm chỉ kiếm tiền nên nữ nghệ sĩ cải lương có tài sản khủng. Mới đây, Ngọc Huyền mua nhà mặt phố 50 tỷ đồng ở Việt Nam, ngoài ra, NSƯT Ngọc Huyền còn có một căn chung cư và mỗi khi về Việt Nam đều ở đó.

Tổ ấm viên mãn của Ngọc Huyền.

NSƯT Ngọc Huyền và ông xã đã có 2 người con - 1 trai 1 gái. Cả hai đều được di truyền năng khiếu nghệ thuật từ mẹ và bà nội nên dự tính sẽ nối nghiệp trong tương lai. Vì công việc của Ngọc Huyền phải đi lưu diễn nhiều ngày nên ông xã cũng rất hỗ trợ cho cô trong việc chăm sóc hai con đang trong độ tuổi phát triển.



