HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT 50 tuổi vẫn trẻ đẹp: Làm mẹ đơn thân, sống yên bình trong cơ ngơi sang xịn

Phác Thái Anh
|

Không gian sống của nữ NSƯT gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, nội thất hiện đại, cao cấp.

NSƯT Thúy Nga sinh năm 1976, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích hài kịch miền Nam nhờ lối diễn duyên dáng, biểu cảm sinh động và khả năng biến hóa linh hoạt trên sân khấu. Không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan sau những biến cố trong cuộc sống.

Trải qua hôn nhân đổ vỡ, ở tuổi 50, Thúy Nga hiện tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái. Nữ nghệ sĩ lựa chọn nhịp sống giản dị hơn khi vừa kinh doanh, vừa chăm sóc con, đồng thời vẫn giữ niềm đam mê với nghệ thuật. Mới đây, nhân dịp sinh nhật ái nữ, Thúy Nga tự tay trang hoàng tiệc tại gia, đồng thời hé lộ không gian sống sang trọng, tinh tế bên trong căn biệt thự khiến nhiều người chú ý.

- Ảnh 1.

Không gian sống của NSƯT Thúy Nga

Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người chú ý bởi vẻ hiện đại, tinh tế và ấm cúng. Căn nhà sở hữu diện tích rộng rãi, thiết kế theo phong cách sang trọng với tông màu thanh lịch. Khu vực phòng khách đặc biệt nổi bật khi được decor rực rỡ cho buổi tiệc sinh nhật. Hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian, tạo cảm giác thoáng đãng và đắt giá. Nội thất được lựa chọn đồng điệu từ sofa, đèn trang trí đến tranh nghệ thuật, tất cả kết hợp hài hòa, góp phần tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa có gu thẩm mỹ riêng.

- Ảnh 2.

Khu vực phòng khách nổi bật với hệ đèn chùm, sofa dài, ghế massage và tranh nghệ thuật

- Ảnh 3.

Tại sofa còn bày trí thêm đàn piano giúp không gian thêm nghệ thuật

- Ảnh 4.

Góc phòng khách đặt nhiều cây hoa cho không gian thêm thoáng đãng

Khu vực bàn ăn gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng, nổi bật là chiếc bàn dài phủ mặt kính tạo hiệu ứng lấp lánh vô cùng bắt mắt. Không gian càng thêm nổi bật nhờ bộ ghế bọc nhung đen kiểu dáng cổ điển. Phía trên bàn ăn là chiếc đèn chùm cỡ lớn với thiết kế pha lê hiện đại, ở góc tường là bức tranh hoa giúp không gian mềm mại nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, tinh tế. Điểm khiến căn phòng trở nên cuốn hút còn nằm ở sự thông thoáng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Hệ cửa kính lớn kết hợp rèm màu trung tính giúp không gian luôn sáng sủa, mở ra cảm giác rộng rãi và dễ chịu.

- Ảnh 5.

Khu vực bàn ăn đồng bộ với tổng thể kiến trúc căn nhà

- Ảnh 6.

NSƯT Thúy Nga đặt nhiều chậu cây trong nhà từ phòng khách đến bàn ăn

- Ảnh 7.

Không gian nào cũng có hệ cửa kính thoáng đãng để đón ánh sáng vào nhà.

Tuấn Hưng nói thẳng tình trạng sức khỏe, liên tiếp nhập viện: "Như là chuyện giả vờ, không ai tin"
Tags

sao Việt

biệt thự

Thúy Nga

sao hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại