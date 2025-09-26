Nữ NSND từng là thợ may, giờ mang quân hàm Thượng tá

NSND Nhật Thuận sinh năm 1976 tại Hải Phòng, mang quân hàm Thượng tá, là Đội trưởng Đội ca Đoàn Văn công Quân khu 3. Với giọng hát nội lực, tràn đầy tình yêu quê hương đất nước, chị được khán giả biết đến như “giọng ca vàng của thành phố Cảng”.

Mỗi tác phẩm Nhật Thuận thể hiện đều chất chứa niềm tự hào dân tộc, như lời tri ân Tổ quốc và tiếp thêm sức mạnh cho những người lính nơi biên cương, hải đảo. Một số ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị có thể kể đến: Đất nước, Mãi mãi Việt Nam, Mạch nguồn châu thổ, Bông phượng cháy bốn mùa, Chiếc khăn của mẹ.

NSND Nhật Thuận.

Ít ai biết rằng con đường đến với nghệ thuật của NSND Nhật Thuận khá gian nan. Ngay từ nhỏ, Nhật Thuận bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê ca hát. Thời phổ thông, cô luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, địa phương và thường giành giải cao. Tuy nhiên, gia đình không ủng hộ ước mơ của con gái. NSND Nhật Thuận từng phải gác lại đam mê để theo học nghề may, dự định mở tiệm may trong tương lai.

NSND Nhật Thuận bộc bạch: "Tôi vốn đam mê ca hát từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 1995 khi còn là học sinh trung học phổ thông tôi giành Huy chương Vàng Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ. Giấc mơ trở thành ca sĩ luôn cháy bỏng trong tôi, nhưng tôi đành phải gói ghém giấc mơ đó lại, vì bố mẹ tôi không ủng hộ.

Tôi đã đi học nghề may và dự định trở thành cô thợ may trong tương lai. Nhưng như người ta thường nói, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề, tôi vẫn may mắn được trở lại đắm đuối trong ước mơ ban đầu của đời mình ".

Bước ngoặt đến khi chị gặp Trưởng đoàn Văn công Quân khu 3. Chỉ sau một lần nghe Nhật Thuận cất giọng, ông đã thuyết phục gia đình đồng ý cho chị theo đuổi nghệ thuật.

NSND Nhật Thuận từng bị gia đình cấm hát, phải học nghề thợ may.

Sau khi có cơ hội quay lại với đam mê, NSND Nhật Thuận theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, cô về đoàn Văn công Quân khu 3 công tác rồi tiếp tục đi học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ từng bộc bạch: "Tôi miệt mài học tập dưới mái trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội để không phụ lòng tin tưởng của những người yêu quý mình. Ra trường, tôi về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 3, dù cho có một số lời mời khác. Tôi trở về quê hương vì đây là tuổi thơ, nơi nuôi dưỡng niềm khát khao âm nhạc trong tôi".

Với chị, đây là môi trường kỷ luật nhưng chan chứa tình người, giúp rèn luyện bản lĩnh và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. “ Đoàn Văn công Quân khu 3 giống như ngôi nhà của tôi. Tôi xác định sẽ gắn bó cả cuộc đời mình tại đây, mang những kiến thức học được để cống hiến cho quê hương” , nữ nghệ sĩ tâm sự.

Hiện tại, NSND Nhật Thuận giữ cương vị Đội trưởng Đội ca và là một trong những gương mặt trụ cột của đoàn.

NSND Nhật Thuận mất 25 năm mới phát hành album

Nhiều kinh nghiệm sân khấu, nhưng phải đến 25 năm theo nghề, Nhật Thuận mới phát hành album đầu tay Quê hương và người lính, kèm MV Chiếc khăn của mẹ.

Suốt hơn 3 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, NSND Nhật Thuận nhận nhiều giải thưởng danh giá như: Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quân(2008, 2014, 2018); Huy chương Bạc Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam,Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan (2016); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao và Du lịch (2013).

Gia đình nhỏ của NSND Nhật Thuận.

Nhật Thuận được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) vào năm 2012, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) vào năm 2024.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Nhật Thuận còn có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là Thượng tá, NSƯT Nguyễn Hiếu - Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 3. Họ có hai con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết sẻ chia với công việc bận rộn của bố mẹ.

Chia sẻ về chồng, nữ nghệ sĩ kể: "Ở cơ quan anh là cấp trên, là người chỉ huy mà tôi luôn khâm phục và quý trọng. Chúng tôi cũng may mắn khi có 2 con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết chia sẻ với công việc của bố mẹ".