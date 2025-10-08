Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam sở hữu biệt phủ 8.000 m2, ngoài 40 tuổi hưởng thụ cuộc sống ai cũng ngưỡng mộ

Với khán giả yêu mến dòng nhạc dân gian - trữ tình, Phạm Phương Thảo là một giọng ca không còn xa lạ. Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu kỹ thuật và đong đầy cảm xúc. Xuyên suốt chặng đường hơn 20 năm sự nghiệp đến cuộc sống hiện tại, Phạm Thanh Thảo đã gặt hái nhiều thành công và cả "trái ngọt" trong tình yêu.

Gương mặt đa tài dấn thân nhiều lĩnh vực nghệ thuật, là NSND trẻ tuổi nhất của Việt Nam

Sinh năm 1982, xuất thân từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen (Nghệ An), Phạm Phương Thảo bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khá sớm. Năm 1999, cô đoạt giải Ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và sau khi tốt nghiệp, chính thức trở thành diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam vào năm 2003. Cũng trong năm này, cô tham dự Sao Mai, chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng, và giành giải Ba dòng nhạc Dân gian cùng giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Dù không chạm đến ngôi vị cao nhất, nhưng đó là bước ngoặt giúp tên tuổi cô được khán giả cả nước biết đến rộng rãi.

Từ đây, "người đẹp xứ Nghệ" nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của dòng nhạc trữ tình - dân gian Việt Nam. Giọng hát của cô gắn liền với loạt ca khúc để đời như Gần Lắm Trường Sa, Ai Vô Xứ Nghệ, Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, Giận Mà Thương, Hết Giận Rồi Thương hay Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ…

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Phạm Phương Thảo còn thử sức trong sáng tác với những ca khúc đậm bản sắc dân tộc, được nhiều đồng nghiệp lựa chọn thể hiện trong các sản phẩm và cuộc thi lớn: Chàng Vinh Quy, Mơ Duyên, Chút Tình Em Gửi, Mười Đóa Sen Thơm, Đất Mẹ Ngày Về, Gái Nghệ, Mong Manh Em, Cõng Mẹ Về Trời... Đặc biệt, liveshow Mơ Duyên năm 2018 đánh dấu cột mốc 20 năm ca hát của cô, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Với những cống hiến bền bỉ, năm 2016, Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được vinh danh đợt đó. Đến 2023, cô tiếp tục khẳng định vị thế khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 41 - độ tuổi được xem là rất trẻ cho danh hiệu cao quý này. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, cô còn thường xuyên được mời đảm nhiệm vai trò giám khảo, thành viên hội đồng nghệ thuật tại các liên hoan và cuộc thi uy tín như Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, Sao Mai…

Hưởng thụ cuộc sống ở nhà vườn rộng hơn 8.000m², tìm thấy bến đỗ tình yêu sau 2 lần lỡ đò

Hiện tại, NSND Phạm Phương Thảo đang tận hưởng cuộc sống độc thân thanh bình trong biệt phủ rộng hơn 8.000m² ở ngoại thành Hà Nội. Khu nhà được cô tự tay chăm chút với cây xanh, hoa lá, hồ non bộ và khu vườn tràn ngập sắc màu thiên nhiên. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường chia sẻ hình ảnh đời thường, công việc làm vườn hay những góc nhỏ bình yên trong không gian sống do chính tay mình tạo dựng.

Ban đầu, cô chỉ định xây căn nhà này như một chốn nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng dần nhận ra nơi đây mới thực sự là "nơi mình thuộc về". Xa rời ồn ào phố thị, Phương Thảo tìm thấy sự tĩnh tại và cân bằng trong cuộc sống giản đơn giữa thiên nhiên. Cô từng tâm sự rằng bản thân không giỏi kiếm tiền, nhưng lại may mắn có được cuộc sống an yên và tự tại, điều mà cô luôn biết ơn và trân trọng.

Dù xinh đẹp và thành công, đường tình duyên của Phạm Phương Thảo lại không mấy thuận lợi. Trước khi đến với doanh nhân Bảo Châu, cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cả hai đều chỉ dừng lại ở lễ đính hôn mà không đăng ký kết hôn chính thức. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra sau khi cô đạt giải tại Sao Mai 2003, kết thúc vào năm 2009; lần thứ hai cũng sớm tan vỡ. Sau những đổ vỡ đó, cô dành nhiều năm sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc cha mẹ.

Tháng 3/2024, Phạm Phương Thảo lần đầu thừa nhận đang yêu, nhưng chia sẻ rằng cô không đặt kỳ vọng vào chuyện tương lai. Không lâu sau, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi bí mật tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai là doanh nhân Bảo Châu tại quê nhà Nghệ An vào tháng 3/2025. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, giản dị theo nghi lễ truyền thống và chỉ có sự góp mặt của những người bạn thân thiết. Hình ảnh trong lễ ăn hỏi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng.

Doanh nhân Bảo Châu được nhiều người khen ngợi bởi sự chu đáo và tình cảm dành cho vợ. Anh luôn xuất hiện bên cạnh Phạm Phương Thảo trong hầu hết các hoạt động nghệ thuật cũng như đời sống thường ngày.. Không chỉ quan tâm tới vợ, anh còn rất hòa đồng, thân thiết với các thành viên trong gia đình cô và luôn có mặt trong những buổi sum họp của đại gia đình.

Ngoài việc là hậu phương vững chắc, Bảo Châu còn thường xuyên tháp tùng Phạm Phương Thảo trong các dự án âm nhạc, sự kiện nghệ thuật và buổi ghi hình. Anh cũng duy trì mối quan hệ gần gũi, thân tình với nhiều đồng nghiệp của vợ trong giới nghệ sĩ. Chính nhờ sự yêu thương và thấu hiểu từ người bạn đời, Phạm Phương Thảo ngày càng rạng rỡ, trẻ trung và viên mãn ở tuổi 43.