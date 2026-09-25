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Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam ở biệt phủ 8.000m²

Phác Thái Anh
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Không gian sống của nữ nghệ sĩ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ diện tích rộng lớn cho đến cách bài trí xa hoa, cầu kỳ.

Phạm Phương Thảo được biết đến là nữ NSND trẻ nhất Việt Nam, đồng thời là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian và trữ tình. Trải qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, “người đẹp xứ Nghệ” ghi dấu ấn với sự nghiệp nhiều thành tựu và những ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 41, trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp rực rỡ, Phạm Phương Thảo còn sở hữu cơ ngơi khiến nhiều người trầm trồ. Nữ nghệ sĩ có một mảnh đất rộng tới 8.000m² tại ngoại ô Hà Nội. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, cô quyết định xây dựng nơi đây thành một không gian nghỉ dưỡng riêng để tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Sau thời gian chăm chút, khu đất rộng lớn dần hoàn thiện thành một biệt phủ bề thế với hàng loạt hạng mục ấn tượng, từ nhà ở, điện thờ, nhà nghỉ cho đến hồ nước, hòn non bộ và những khoảng xanh trải dài.

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Tại cơ ngơi rộng lớn, Phạm Phương Thảo đầu tư nhiều hạng mục như điện thờ, nhà nghỉ, hòn non bộ và hệ thống đường đi, tất cả đều được thiết kế hài hòa với địa hình đồi núi tự nhiên. Song song với quá trình hoàn thiện, nữ nghệ sĩ trồng hàng nghìn cây ăn quả và cây cảnh, đồng thời giữ lại những bãi đá tự nhiên, đổ thêm đất để tạo điều kiện trồng cây, từ đó hình thành một không gian xanh mướt, gần gũi với thiên nhiên. Từ những tiểu cảnh hòn non bộ, các bậc thang được bố trí men theo dòng suối nhỏ cho đến khu vực điện thờ được hoàn thiện trong 100 ngày, mỗi hạng mục đều được chăm chút kỹ lưỡng. Tổng thể cơ ngơi vì thế vừa mang vẻ bề thế, trang nhã, vừa giữ được nét hài hòa với cảnh quan đồi núi, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng riêng giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.

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Bên cạnh đó, Phạm Phương Thảo còn thiết kế một chòi lục giác giữa khuôn viên, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng ra cảnh quan xung quanh, tạo thành góc thư giãn lý tưởng để ngồi thưởng trà, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành. Ngay cạnh chòi nghỉ là ngôi nhà 2 tầng được bố trí tới 8 phòng ngủ, vừa bề thế về quy mô vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi khi gia đình và người thân cùng trở về cơ ngơi.

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Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô và thiết kế bên ngoài, không gian sống bên trong biệt phủ rộng 8.000m² của NSND Phạm Phương Thảo cũng khiến người xem khó rời mắt. Bước qua cánh cửa, một không gian cao rộng mở ra với hệ cửa lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên, giúp từng góc nhà luôn sáng thoáng. Khi nhìn từ tầng lửng xuống, toàn bộ căn nhà hiện lên đầy bề thế với gam đen - trắng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng mà không nặng nề, bí bách. Dịp Tết 2026 vừa qua, Phạm Phương Thảo cũng chia sẻ những hình ảnh đón năm mới rực rỡ trong cơ ngơi của mình, qua đó hé lộ nhiều góc nội thất ấn tượng. Từng chi tiết trong nhà đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ đèn chùm pha lê, cầu thang uốn cong, những bức tranh nghệ thuật khổ lớn cho đến các món đồ decor mang nét truyền thống. Sự kết hợp giữa những chi tiết cầu kỳ, hiện đại với chất liệu và màu sắc quen thuộc tạo nên tổng thể vừa quyền quý, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp, có hơi thở gia đình.

Khu vực bàn ăn cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý khi được bài trí nổi bật với bức tranh nghệ thuật cỡ lớn cùng hệ đèn pha lê màu hổ phách thả dài từ trần xuống. Ánh sáng từ đèn kết hợp với nội thất và cách phối màu tinh tế khiến khu vực này trở nên bắt mắt, góp phần hoàn thiện vẻ sang xịn cho không gian sống. Có thể thấy, từ những góc rộng đến từng chi tiết nhỏ, biệt phủ của NSND Phạm Phương Thảo đều mang dấu ấn chỉn chu, tạo nên một cơ ngơi bề thế nhưng vẫn có nét riêng đầy cuốn hút.

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Nam nghệ sĩ Việt đình đám bán nước giặt rửa khắp cả nước, ở biệt thự 21 tỷ
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Phạm Phương Thảo

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