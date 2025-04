Nữ NSND suýt khóc khi đồng nghiệp khoe giàu, hỏi kém duyên, liền nói thẳng 1 câu rồi đứng lên

Vừa qua, tại chương trình Phan Đăng hỏi chuyện, NSND Lan Hương đã chia sẻ về cuộc sống khó khăn tới mức phải đi làm công việc khác.

NSND Lan Hương

Cô nói: "Đó là giai đoạn bắt đầu chuyển đổi từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Tôi và anh Kỷ lấy nhau năm 1987, tới 1989 sinh con đầu lòng thì 1991 xóa bỏ bao cấp. Lúc chúng tôi mới lấy nhau vẫn dùng tem phiếu.

Tới khi bỏ bao cấp, cuộc sống của chúng tôi khó khăn kinh khủng. Tôi phải vào Sài Gòn học làm thợ may để đi may quần áo kiếm sống. Tôi nghĩ rằng có lẽ phải bỏ nghề diễn để làm nghề gì đó mưu sinh, nuôi sống cả một gia đình. Tôi đã làm thợ may rồi.

Vợ chồng tôi làm rất nhiều nghề để bù lại cho đồng lương ít ỏi. Chúng tôi làm cùng nhà hát, một tháng được bao nhiêu tiền lương thì ai cũng biết.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi đến nhà hát, có một đồng nghiệp hỏi tôi: "Vợ chồng bạn lương như vậy thì sống thế nào".

Tôi nghe hỏi vậy mà nước mắt như sắp chảy ra. Khi ấy tôi còn trẻ lắm. Tôi tủi thân vô cùng vì hai vợ chồng tôi nghèo trong khi bạn đồng nghiệp đó rất giàu.

Bạn đó cứ khoe với tôi rằng tuần nào cũng lên Hàng Buồm mua chim quay cho con ăn, bữa nào cũng phải có thịt cho con ăn, rồi ăn sữa chua này nọ. Trong khi đó, vợ chồng tôi phải rất khó khăn mới lo được cho con bữa thịt bữa cá.

Tôi nghe bạn đó nói vậy thì rất buồn, chạnh lòng. Nhưng tôi chỉ cười và bảo: "Bọn mình bữa ăn bữa nhịn ấy mà", rồi đứng dậy.

Bạn ấy không biết rằng, vợ chồng tôi rất nỗ lực, không một việc gì không làm miễn là việc đó lành mạnh, kiếm được tiền.

Tôi từng làm những công việc như đan áo len, dệt khăn len, thợ may, làm đủ mọi nghề liên quan đến thủ công, nữ công gia chánh. Cũng may là giai đoạn đó tôi vẫn bám nghề để có được ngày hôm nay, nếu cứ theo nghề may là tôi theo một hướng khác rồi.

Lúc đó tôi làm thợ may cũng đông khách, mọi người đem vải đến may khá nhiều. Nhưng tôi lại chỉ may để đủ tiền mua thịt, mua cá.

Nếu ngày đó tôi may ngày may đêm, một ngày may 5, 7 bộ thì tôi đã rất giàu, nhưng do tôi đam mê nghề quá nên không bỏ nghề diễn được. Cứ may được một bộ là tôi lại chuyển sang cơm nước, đọc sách báo".