Nữ NSND quyền lực, nổi đình đàm miền Nam: "Tôi phải kiếm tiền"

Mới đây, tại chương trình Trò chuyện cùng tương lai, NSND Hồng Vân đã chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình. Nữ nghệ sĩ tiết lộ ban đầu chị cũng là người nhát khi đứng trước đám đông và phải học hỏi dần mới có thể tự tin.



Nữ NSND nói: "Để hết nhát là cả một hành trình, không phải bây giờ ra nói là làm được liền. Chính vì vậy mới phải đi học. Bản thân tôi cũng mất đến 5 năm mới được ra diễn, được đứng trên sân khấu. Hồi đó tôi học đạo diễn tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

NSND Hồng Vân

Tôi học đạo diễn chứ không phải diễn viên vì năm đó người ta không tuyển diễn viên.

Tôi đi làm diễn viên vì cơm áo gạo tiền, vì phải kiếm tiền để nuôi lại nghề đạo diễn. Lúc đó tôi còn trẻ lắm, mới 18 tuổi tốt nghiệp lớp 12 xong đã thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu và đậu luôn.

Tới năm thứ 3 tức năm tôi 21 tuổi, tôi về các đoàn để thực tập rồi làm diễn viên cho họ. Hai năm sau tôi mới tốt nghiệp lớp đạo diễn. Trẻ măng như thế thì ai cho tôi vào dàn dựng.

Tôi phải đi làm diễn viên để lấy kinh nghiệm rồi mới từ từ dựng vở. Đó là cả một quá trình, không phải nói là làm được liền.

Ngoại trừ những người đã có tố chất, sự tự tin sẵn thì những người bị nhút nhát, thiếu tự tin phải trải qua một quá trình rèn luyện, tức là phải đi học".

NSND Hồng Vân từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những "bà bầu" có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường kịch nghệ phía Nam. Thay vì hình ảnh hài hước trên sóng truyền hình, trong vai trò quản lý, chị thể hiện sự quyết đoán và sắc sảo của một người đứng đầu doanh nghiệp văn hóa.

Suốt hơn 20 năm điều hành sân khấu kịch Phú Nhuận, Hồng Vân đã trực tiếp đưa ra những quyết sách quan trọng để duy trì hoạt động trong bối cảnh sân khấu truyền thống gặp nhiều khó khăn.

Chị không chỉ là người định hướng nghệ thuật mà còn là người giữ kỷ luật thép, trực tiếp đào tạo và quản lý nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Phong thái tự tin cùng kinh nghiệm dày dạn giúp chị giữ được tiếng nói trọng lượng đối với đồng nghiệp và các đối tác trong ngành. Chính sự thực tế và nhạy bén với thị trường đã tạo nên một "bà chủ" Hồng Vân bản lĩnh, người dám đương đầu với những thách thức nghiệt ngã của ngành giải trí.