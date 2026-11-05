Nữ NSND nhận lương hưu 10 triệu đồng, sống trên phố Hàng Đào, Hà Nội, vừa có thêm “gia tài” gần 500 tỷ đồng

Nữ NSND sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ với hàng loạt vai diễn kinh điển, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Nữ NSND là mỹ nhân Hà Thành một thời, góp mặt trong bom tấn điện ảnh Việt

Trại buôn người là một trong những bộ phim điện ảnh thu hút sự chú ý của khán giả trong năm 2026 với sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi. Trong đó, NSND Như Quỳnh gây chú ý với màn tái xuất ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Một phân cảnh giữa NSND Như Quỳnh và diễn viên Đinh Viết Tường trong phim mới đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội X, TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích từ khán giả quốc tế. Nhiều người dành lời khen cho diễn xuất xúc động của hai nghệ sĩ trong phân cảnh khắc họa tình mẫu tử.

Trong phim, NSND Như Quỳnh vào vai người mẹ từ miền Bắc vào vùng biên giới phía Nam tìm con bị bắt cóc. Vai diễn đòi hỏi nữ nghệ sĩ thực hiện nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ. Bà gọi vui đây là nhân vật "bầm dập" nhất trong sự nghiệp.

Phân cảnh giữa NSND Như Quỳnh và diễn viên Đinh Viết Tường trong phim Trại buôn người gây sốt

Để chuẩn bị cho những cảnh quay nặng, nữ nghệ sĩ chủ động rèn luyện thể lực, tập bơi. Lịch trình ghi hình tại An Giang và TP.HCM cũng là thử thách khi có những ngày bà phải lên xe từ 3h sáng, làm việc đến tối và tiếp tục quay đêm trong nhiều ngày liên tiếp.

"Tôi cũng không ngờ mình lại có thể khỏe như vậy", NSND Như Quỳnh chia sẻ. Câu chuyện và cảm xúc của nhân vật đã tiếp thêm động lực để bà hoàn thành vai diễn.

Tính đến sáng 4/11, Trại buôn người đạt doanh thu hơn 494 tỷ đồng, tiến sát cột mốc 500 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích phòng vé nổi bật nhất năm.

NSND Như Quỳnh sinh năm 1954 tại Hà Nội, là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Tiêu Lang và Kim Xuân. Bà tốt nghiệp ngành diễn viên tại Trường Sân khấu Việt Nam (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội).

Năm 1972, bà tham gia bộ phim đầu tiên Bài ca ra trận. Vai cô Nết trong Đến hẹn lại lên giúp nữ nghệ sĩ giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975.

NSND Như Quỳnh thời trẻ

Trong sự nghiệp, bà ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mối tình đầu, Số đỏ, Gánh hàng hoa, Đông Dương, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng, Ngọc Viễn Đông... Năm 2007, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và nhận giải Diễn viên nước ngoài xuất sắc do Đài truyền hình SBS Hàn Quốc trao tặng nhờ vai diễn trong phim Cô dâu vàng.

Những năm gần đây, NSND Như Quỳnh tiếp tục xuất hiện trong các phim truyền hình như Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Hành trình công lý... Ở tuổi 72, bà cho biết cảm thấy may mắn khi vẫn được các đạo diễn tin tưởng, mời tham gia những dự án mới.

NSND Như Quỳnh trong phim Hương vị tình thân

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của NSND Như Quỳnh

Trong những ngày không có lịch quay phim, NSND Như Quỳnh tận hưởng cuộc sống khá thư thái. Sau nhiều năm công tác tại Hãng phim Truyện Việt Nam, bà nghỉ chế độ vào năm 2009, nhận mức lương hưu khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Ở tuổi 72, bà có cuộc hôn nhân viên mãn bên nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo. Đám cưới của cặp đôi vào năm 1980 từng thu hút đông đảo người dân Hà Nội, khiến một đoạn phố cổ đông nghịt người đến xem nữ diễn viên nổi tiếng lên xe hoa.

NSND Như Quỳnh từng chia sẻ ông xã là người tâm lý, thấu hiểu và luôn ủng hộ vợ theo đuổi nghệ thuật. Mỗi khi bà đi quay phim xa nhà, ông thường xuyên gọi điện hỏi han chuyện ăn uống, giờ giấc và thời điểm vợ trở về.

Vợ chồng NSND Như Quỳnh

Vợ chồng nữ nghệ sĩ có hai con gái. Hiện cả hai đều đã lập gia đình riêng, người con gái lớn sống tại Đà Nẵng, con út ở Hà Nội. Hai vợ chồng bà đang sinh sống trong căn nhà trên phố Hàng Đào, Hà Nội.

Dù có người giúp việc hỗ trợ, NSND Như Quỳnh vẫn thích tự tay nấu nướng, chăm sóc gia đình. Bà thường dành thời gian ở nhà đọc kịch bản, xem truyền hình, đi chợ và dọn dẹp. Nữ nghệ sĩ cũng có thói quen thức dậy từ 5h30, vận động nhẹ, xoa bóp tay chân rồi ăn sáng, uống cà phê. Khi rảnh rỗi, bà còn tìm hiểu các nội dung trên YouTube, TikTok.

Ngoài ra, vợ chồng nữ nghệ sĩ thường cùng nhau đi tập thể dục, sang nhà các con chơi với cháu ngoại. "Tôi nghĩ mình phải có việc để làm, chứ rảnh rỗi, ngồi một chỗ nhiều cũng không tốt", bà chia sẻ.

Sau khi nghỉ hưu, NSND Như Quỳnh vẫn miệt mài làm nghệ thuật

Dù cả hai vợ chồng đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hai con gái của nữ nghệ sĩ lại lựa chọn những công việc khác. Đây cũng là điều khiến bà đôi chút tiếc nuối khi từng mong các con nối nghiệp cha mẹ.

"Tôi từng rủ các con đi đóng phim nhưng đều bị từ chối. Con gái lớn Đan Huyền làm biên tập viên truyền hình, sống tại Đà Nẵng; con út Đan Khuê làm thiết kế nội thất tại Hà Nội. Thôi các con cứ làm gì mình thấy thoải mái là được...", NSND Như Quỳnh chia sẻ.