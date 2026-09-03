HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSND miền Nam đi hát, khán giả kẹp tiền vào quạt ném thẳng lên

Tùng Ninh
|

"Khán giả rất thương nghệ sĩ cải lương, ở nhà có bánh trái hay rau củ quả gì cũng đem tới cho nghệ sĩ, đúng kiểu cây nhà lá vườn" – NSND Quế Trân nói.

Mới đây, tại chương trình Ga cảm xúc, NSND Quế Trân đã chia sẻ về thời gian đầu đi hát của mình từ khi còn nhỏ.

Cô nói: "Tôi đi hát từ khi còn nhỏ, có nhiều kỷ niệm lắm. Từ khi 8 tuổi tôi đã được lên sân khấu rồi và không khí lúc đó mê lắm.

Nữ NSND miền Nam đi hát, khán giả kẹp tiền vào quạt ném thẳng lên - Ảnh 1.

Tôi nhớ lúc đó tôi hát vai Trịnh Ấn trong vở Trạng Trình cùng ba tôi (NSND Thanh Tòng) luôn. Vai diễn đó vũ đạo nhiều lắm. Hồi xưa không nhiều phương tiện giải trí như bây giờ nên khán giả mê coi cải lương tuồng cổ vì có vũ đạo, cứ nhạc lên rồi vũ đạo rần rần là khán giả thích vô cùng.

Để trình diễn được vũ đạo như vậy một cách thuần thục, nghệ sĩ phải tập luyện rất nhiều. Cứ mỗi lần cha con tôi lên diễn, chỉ cần người lê chân, người chạy gối theo là khán giả bên dưới rần rần, vỗ tay ầm ầm.

Hồi xưa khán giả đi coi cải lương hay có kiểu kẹp tiền vào nan quạt giấy rồi ném lên sân khấu cho nghệ sĩ. Khán giả mà thích là sẽ kẹp tiền vào quạt quăng lên sân khấu để thưởng cho nghệ sĩ. Tôi và cha tôi được khán giả ném quạt lên như thế rất nhiều, cảm giác sung sướng vô cùng.

Nữ NSND miền Nam đi hát, khán giả kẹp tiền vào quạt ném thẳng lên - Ảnh 2.

Những niềm vui đó đi theo tôi suốt ký ức tuổi thơ. Tới khi tôi lớn lên, đi tới đâu cũng được khán giả chào đón, hồ hởi, tay bắt mặt mừng như người thân trong gia đình.

Khán giả rất thương nghệ sĩ cải lương, ở nhà có bánh trái hay rau củ quả gì cũng đem tới cho nghệ sĩ, đúng kiểu cây nhà lá vườn".

NSND Quế Trân (sinh năm 1981) là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Nam Bộ. Cô là con gái của cố NSND Thanh Tòng và là hậu duệ đời thứ 5 thuộc gia tộc tuồng cổ lừng danh Bầu Thắng - Minh Tơ. Theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, Quế Trân nhanh chóng khẳng định tài năng qua nhiều vai diễn ấn tượng và gặt hái không ít giải thưởng uy tín.

Bên cạnh vai trò diễn viên cải lương và MC, cô từng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VIII và IX. Với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật truyền thống, cô vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023.

Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố: "Tôi sống rất sạch sẽ"
Tags

NSND Quế Trân

Cải lương

NSND Thanh Tòng

minh tơ

quế trân

nghệ sĩ miền nam

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại