Nữ NSND miền Nam đi hát, khán giả kẹp tiền vào quạt ném thẳng lên

"Khán giả rất thương nghệ sĩ cải lương, ở nhà có bánh trái hay rau củ quả gì cũng đem tới cho nghệ sĩ, đúng kiểu cây nhà lá vườn" – NSND Quế Trân nói.

Mới đây, tại chương trình Ga cảm xúc, NSND Quế Trân đã chia sẻ về thời gian đầu đi hát của mình từ khi còn nhỏ.



Cô nói: "Tôi đi hát từ khi còn nhỏ, có nhiều kỷ niệm lắm. Từ khi 8 tuổi tôi đã được lên sân khấu rồi và không khí lúc đó mê lắm.

Tôi nhớ lúc đó tôi hát vai Trịnh Ấn trong vở Trạng Trình cùng ba tôi (NSND Thanh Tòng) luôn. Vai diễn đó vũ đạo nhiều lắm. Hồi xưa không nhiều phương tiện giải trí như bây giờ nên khán giả mê coi cải lương tuồng cổ vì có vũ đạo, cứ nhạc lên rồi vũ đạo rần rần là khán giả thích vô cùng.

Để trình diễn được vũ đạo như vậy một cách thuần thục, nghệ sĩ phải tập luyện rất nhiều. Cứ mỗi lần cha con tôi lên diễn, chỉ cần người lê chân, người chạy gối theo là khán giả bên dưới rần rần, vỗ tay ầm ầm.

Hồi xưa khán giả đi coi cải lương hay có kiểu kẹp tiền vào nan quạt giấy rồi ném lên sân khấu cho nghệ sĩ. Khán giả mà thích là sẽ kẹp tiền vào quạt quăng lên sân khấu để thưởng cho nghệ sĩ. Tôi và cha tôi được khán giả ném quạt lên như thế rất nhiều, cảm giác sung sướng vô cùng.

Những niềm vui đó đi theo tôi suốt ký ức tuổi thơ. Tới khi tôi lớn lên, đi tới đâu cũng được khán giả chào đón, hồ hởi, tay bắt mặt mừng như người thân trong gia đình.

Khán giả rất thương nghệ sĩ cải lương, ở nhà có bánh trái hay rau củ quả gì cũng đem tới cho nghệ sĩ, đúng kiểu cây nhà lá vườn".

NSND Quế Trân (sinh năm 1981) là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Nam Bộ. Cô là con gái của cố NSND Thanh Tòng và là hậu duệ đời thứ 5 thuộc gia tộc tuồng cổ lừng danh Bầu Thắng - Minh Tơ. Theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, Quế Trân nhanh chóng khẳng định tài năng qua nhiều vai diễn ấn tượng và gặt hái không ít giải thưởng uy tín.

Bên cạnh vai trò diễn viên cải lương và MC, cô từng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VIII và IX. Với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật truyền thống, cô vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023.