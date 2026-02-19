Nữ NSND là mẹ ruột của "chim công làng múa" Vbiz: U70 nhan sắc xinh đẹp, hạnh phúc viên mãn

Chuyện tình lãng mạn nơi xứ sở Bạch Dương

NSND Vương Linh tên đầy đủ là Đoàn Vương Linh, sinh năm 1960. Ngay từ khi còn là một cô bé 12 tuổi bước chân vào Trường Múa Việt Nam năm 1972, bà là ngôi sao trong lớp nhờ khuôn mặt xinh xắn lại học giỏi. Đặng Hùng hơn Vương Linh 2 tuổi, là lớp trưởng, nổi tiếng chăm chỉ trong trường. Tuổi học trò, họ thầm cảm mến nhau nhưng không dám thổ lộ.

Năm 1980, hai người cùng được gửi sang Liên Xô đào tạo. Tại Trường Đại học Nghệ thuật Sân khấu Moskva, giữa cái lạnh căm căm của xứ sở Bạch Dương, tình yêu của họ đã nảy nở và đơm hoa bằng một đám cưới giản dị nhưng ấm áp vào năm 1983 ngay tại ký túc xá đại học.

NSND Vương Linh thời trẻ.

Ảnh cưới vẫn được cặp vợ chồng NSND lưu giữ.

Năm 1986, NSND Vương Linh đón con gái đầu lòng - Đặng Linh Nga tại Nga. Vì tham gia biểu diễn khi đang mang bầu, Linh Nga sinh thiếu tháng và chỉ nặng 2kg. Tháng 4/1986, khi Linh Nga mới 3 tháng tuổi, bà cùng chồng bế con về nước, bắt đầu hành trình chinh phục khán giả quê nhà.

2 vợ chồng cùng là NSND - Đặng Hùng và Linh Nga có chuyện tình lãng mạn.

Sau thời gian công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch Việt Nam, năm 1988 bà theo chồng vào TP.HCM đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Với nền tảng đào tạo chuyên nghiệp tại Liên Xô cùng phong cách tươi mới, NSND Vương Linh đã nhanh chóng trở thành giai nhân nức tiếng của sân khấu múa miền Nam.

Bố mẹ Linh Nga đã song hành gắn bó cùng nhau từ sự nghiệp đến đời thường.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang về cho bà danh hiệu NSND cao quý vào năm 2015 và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022 cho các tác phẩm kinh điển như Khát vọng Tây Nguyên, Hội trống sang canh, Gọi mưa và Vũ hội xuân.

Tuổi xế chiều bình yên bên người bạn đời sắt son

Bước sang ngưỡng tuổi 66, NSND Vương Linh khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng mỗi khi xuất hiện bên con gái - NSND Linh Nga. Dù đã lên chức bà ngoại, bà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng và thần thái sang trọng của một người nghệ sĩ múa gạo cội. Nhiều khán giả nhận xét rằng, vẻ đẹp của Linh Nga - "chim công làng múa" chính là sự kế thừa hoàn hảo từ nét kiêu sa, mặn mà của mẹ ruột.

Linh Nga và mẹ ruột - NSND Vương Linh.

Sự rạng rỡ và trẻ trung của NSND Vương Linh không chỉ đến từ việc duy trì tập luyện chuyên môn mà còn từ sự viên mãn trong tâm hồn. Bà tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên NSND Đặng Hùng, người chồng luôn phong độ, lịch lãm và yêu vợ hết mực.

Nghệ sĩ Vương Linh có người chồng phong độ, yêu chiều vợ.

Hơn 50 năm quen biết và 43 năm chung sống, họ chưa từng rời xa nhau, luôn đồng hành "trên từng cây số". Hiện tại, dù đã nghỉ hưu, vợ chồng nghệ sĩ vẫn dành tâm huyết cho nghiệp múa thông qua việc chấm thi và giảng dạy tại đoàn múa mà họ đã gầy dựng từ năm 1995. Ngoài cô con gái nổi tiếng Linh Nga, bà còn có người con trai út Đặng Hùng Minh (sinh năm 1995) dù không theo nghệ thuật nhưng cũng thành đạt và hiếu thảo.

NSND Vương Linh và ông xã luôn là điểm tựa cho con cháu.

Ở tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ được vẻ ngoài mặn mà, xinh đẹp. NSND Vương Linh luôn xuất hiện bên con gái trong nhiều sự kiện. Cuộc sống hiện tại của bà là những chuỗi ngày bình yên: Đi du lịch cùng chồng, chăm sóc cháu và làm chỗ dựa vững chắc cho các con. Bà thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng để ủng hộ Linh Nga, tạo nên hình ảnh hai thế hệ "chim công" lộng lẫy và đầy quyền lực của làng múa Việt.