Nữ NSND duy nhất được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI: Giám đốc Nhà hát nhận bằng khen Thủ tướng, sự nghiệp cả nước ngưỡng mộ

Là gương mặt duy nhất của lĩnh vực sân khấu góp mặt trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, NSND Trịnh Thúy Mùi thu hút sự quan tâm khi được giới thiệu trong danh sách 36 ứng viên thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố. Bà hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

NSND Trịnh Thúy Mùi (ảnh: FB)

Theo thông tin công bố, bà ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và các xã Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Thanh Bình. Trước đó, tại Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu bà tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sinh ngày 17/10/1962 tại Ninh Bình, vùng đất có truyền thống nghệ thuật chèo, NSND Trịnh Thúy Mùi sớm tiếp xúc và gắn bó với các làn điệu dân gian từ nhỏ. Sau khi được đào tạo bài bản trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, bà công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội và ghi dấu qua nhiều vai diễn thuộc các loại hình khác nhau của sân khấu chèo. Trong đó có vai Ỷ Lan trong vở Lý Thường Kiệt, nàng Mai trong Người Thiên Đô, vai mẹ Đốp trong Quan âm Thị Kính và vai người mẹ trong Bà già ra thành phố. Bên cạnh vai trò diễn viên, bà còn hoạt động ở lĩnh vực đạo diễn sân khấu, đồng thời thể hiện ca trù, ngâm thơ và hát chầu văn.

NSND Trịnh Thúy Mùi từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia và sự kiện văn hóa lớn và được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (ảnh FB)

Trong quá trình công tác, NSND Trịnh Thúy Mùi từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia và sự kiện văn hóa lớn. Các chương trình bà tham gia dàn dựng gồm lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Thể dục thể thao TP Hà Nội, lễ hội “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” năm 2018 và lễ hội đường phố kỷ niệm 20 năm Hà Nội - Thành phố vì hòa bình năm 2019.

Năm 2008, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Trong 10 năm đảm nhiệm vị trí này, đơn vị đạt nhiều kết quả trong hoạt động biểu diễn và được trao Huân chương Lao động hạng Nhất vào tháng 9/2012. Cá nhân NSND Trịnh Thúy Mùi được tặng Huân chương Lao động hạng II, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Cúp Vàng Quốc gia năm 2013 cùng nhiều kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sân khấu.

NSND Trịnh Thúy Mùi được tặng Huân chương Lao động hạng II, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (ảnh: FB)

Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2005, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 và danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2015. Trong các kỳ Liên hoan Chèo toàn quốc, bà giành 7 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc cấp quốc gia, cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành.

NSND Thúy Mủi các sân khấu

Giai đoạn 2018-2020, NSND Trịnh Thúy Mùi đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật truyền thống sân khấu Việt Nam. Từ năm 2020 đến nay, bà giữ các cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đánh dấu thêm một dấu mốc mới trong quá trình hoạt động của nữ nghệ sĩ gắn bó lâu năm với sân khấu chèo.