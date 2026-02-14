Nữ NSND bỏ tiền túi làm 1 việc, nói thẳng: "Tôi mong những năm tới không gặp lại quý vị"

Mới đây, NSND Lệ Thủy đã cùng một số đồng nghiệp đứng ra tổ chức lễ phát quà cho các nghệ sĩ và nhân viên hậu đài nghèo tại TP.HCM. Được biết, đây là hoạt động thường niên của NSND Lệ Thủy. Bà tự bỏ tiền túi mua quà, phát lì cho các nghệ sĩ nghèo.

NSND Lệ Thủy

Nữ NSND chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, tôi và một số anh chị em nghệ sĩ cùng mạnh thường quân cứ vào dịp cuối năm này đều chung tay đóng góp để chuẩn bị những phần quà gửi đến anh chị em nghệ sĩ, hậu đài.

Phần quà thì không nhiều lắm nhưng đều là tấm lòng của một số anh chị em nghệ sĩ cũng gọi là khá hơn một chút. Tấm lòng này xin gửi đến các anh chị em nghệ sĩ còn đang khó khăn để mình ăn Tết với nhau cho vui.

Tôi mong rằng, những năm tới mọi người sẽ thoát khỏi cảnh ngồi đây nhận quà, mong quý vị sẽ có cuộc sống khấm khá hơn. Con cái mọi người sẽ làm ăn khá hơn để mọi người có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

Tôi thực sự mong những năm sau sẽ không gặp quý vị ở đây để nhận lì xì nữa vì quý vị sẽ có những phần quà lớn hơn từ con cái mình tặng cho mình.

NSƯT Phượng Hằng

Tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân đã đóng góp và cảm ơn nhà báo Khổ Gia Trường đã đứng ra làm cầu nối kết nối chúng ta lại với nhau, xin cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, nhân viên hậu đài đã có mặt ở đây. Tôi xin kính chúc các anh chị em nghệ sĩ có một mùa xuân an lành, tươi vui, hạnh phúc".

NSND Lệ Thủy là nữ nghệ sĩ cải lương ít ỏi của thế hệ trước có cuộc sống về già viên mãn, giàu có, hạnh phúc, đủ đầy về kinh tế. Vì thế, bà luôn muốn chia sẻ với các đồng nghiệp còn đang khó khăn.

Ngoài NSND Lệ Thủy, NSƯT Phượng Hằng cũng có mặt để đóng góp và trao quà cho các nghệ sĩ nghèo.

Cô nói: "Nhờ anh Khổ Gia Trường làm cầu nối nên anh chị em nghệ sĩ chúng tôi họp nhau lại để cùng đóng góp, giúp các cô chú anh chị nghệ sĩ nghèo có chút quà ăn Tết. Những người bạn tôi nghe tôi kêu gọi cũng đã gửi tiền tới đây. Dù không đáng bao nhiêu nhưng cũng là chút quà gửi tới các cô chú anh chị".