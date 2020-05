Nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng chỉ ra lý do vì sao bạn chỉ nên selfie bằng camera có độ phân giải thật cao

Lợi ích đến từ những con số megapixel

Rebecca Ellison, một chuyên gia nổi tiếng về xây dựng thương hiệu & giáo dục trong lĩnh vực nhiếp ảnh, đã chia sẻ trên blog cá nhân cách để có những bức ảnh selfie chuyên nghiệp hơn. Nhắc tới selfie mọi người thường nghĩ tớ việc chụp bằng camera trước trên điện thoại. Tuy vậy hạn chế về độ phân giải thấp khiến các chi tiết trên chủ thể tái hiện không đầy đủ, bức ảnh vì thể trông thiếu hấp dẫn. Điều này không ít thì nhiều ảnh hưởng tới cảm quan người khác khi nhìn vào các bức ảnh selfie của bạn trên mạng xã hội, đặc biệt khi bạn chú trọng đến hình ảnh cá nhân mang tính chuyên nghiệp hay sang trọng, đẳng cấp.

Bức ảnh chụp nhanh cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa chất lượng ảnh camera sau và camera trước trên điện thoại của cô

Cách Rebecca bật mí là hãy tận dụng độ phân giải lớn trên camera sau để chụp ra những tấm ảnh chân dung. Lợi thế số chấm cao giúp camera sau tạo nên tấm hình sắc nét, có chiều sâu hơn. Một ưu điểm mà không một ứng dụng hay bộ lọc màu nào các Gen Z, Millennials thường dùng có thể mang lại hiệu quả tương tự.

Độ sắc nét, chi tiết của bức ảnh là ưu thế của camera độ phân giải cao mà không ứng dụng hay bộ bộ lọc màu nào thay thế được

Những điểm "xịn" nữa khi bạn sở hữu bức ảnh chân dung độ phân giải cao cũng được nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ. Đầu tiên là tấm ảnh sẽ có chất lượng cao khi đem in ra. Điều này cần thiết đối với những bạn muốn in ảnh cá nhân để làm CV, giấy tờ thủ tục, … Thành quả được chụp trong điều kiện ánh sáng yếu cũng sạch sẽ, nhìn rõ ràng hơn nhờ lượng lớn chi tiết lưu giữ trong bức ảnh số chấm lớn. Ngoài ra không thể không nhắc đến khả năng hậu kỳ, cắt nhỏ ảnh không bị giảm chất lượng nhiều. Nó sẽ tạo lợi thế cho những bạn chăm up ảnh bởi bản thân mỗi lần "lên sóng" đều cần chỉnh chu từ bố cục cho tới thần thái.

Đến lúc bạn bắt tay vào nâng cấp hình ảnh bản thân

Để có được bức ảnh chân dung bản thân "chuẩn chỉnh" bằng camera sau trên điện thoại, đơn giản nhất là bạn hãy nhờ người khác chụp hộ, theo như nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng gợi ý. Không là điều gì quá khó thực hiện đúng không, hẹn hò cafe rồi chụp check-in cho nhau là khung cảnh chúng ta đã quá quen thuộc. Và một khi bạn cần tới một tấm hình sang xịn hơn để hút like hay làm đẹp profile cá nhân thì hãy mặc đồ đẹp và gọi chiến hữu tới giúp một tay.

Tất nhiên đời không phải lúc nào cũng như mơ, lúc cần chẳng ai rảnh để chụp hộ hay buồn hơn là trong đám bạn thân chẳng có ai đủ trình để khai thác hết vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn. Đó là lý do nhiều bạn trẻ hiện nay chọn cách tự selfie bằng camera trước để vừa có ảnh sống ảo, vừa dùng cho CV tìm việc bởi hai chữ "chủ động". "Biết là chụp bằng cam trước ảnh không chất lượng cho lắm nhưng thế cho nhanh ạ. Bạn bè nhiều khi cần thì đứa nào cũng báo bận, ra tiệm chụp ảnh thẻ thì thực sự không vừa ý em", Tuấn, sinh viên năm cuối khoa kiến trúc một trường đại học tại TP. HCM tâm sự.

Tận dụng camera trước để tự chụp ảnh chân dung là việc quen thuộc với nhiều bạn trẻ bởi tính chủ động trong thao tác lẫn góc chụp khuôn mặt đẹp nhất

Giải pháp tối ưu dành cho những bạn chú ý nhiều tới việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội hay CV/profile công việc đó là dùng tới smartphone sở hữu camera trước độ phân giải cao. Đơn cử như OPPO Reno3 với camera trước 44MP, tức không hề thua kém nhiều con số 48MP thường thấy ở camera sau hiện nay, sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

OPPO Reno3 có camera selfie độ phân giải tới 44MP, con số cao nhất trên camera trước hiện nay, và không thua kém nhiều camera sau

Bên cạnh bức ảnh chất lượng nhờ file ảnh độ phân giải 44MP như đã nói ở trên, từ nay bạn còn chủ động để chụp được những góc hình đẹp nhất trên khuôn mặt, không phải ra sức đi tìm người chụp hộ có tâm như trước đây. Một ưu điểm đáng nhắc đến là thuật toán làm đẹp bằng trí tuệ nhân tạo (AI Beauty) tích hợp trong smartphone nhà OPPO góp phần "tút tát" nhan sắc thêm lung linh nhưng vẫn giữ được độ chân thực cần thiết. Nó giúp bạn đỡ nhọc công hậu kỳ, đặc biệt những ai không rành về chụp ảnh mà vẫn có cho mình tấm ảnh chân dung chuyên nghiệp dùng vào các mục đích khác nhau.

Ngoài lợi thế độ phân giải cao, bức ảnh selfie bạn nhận lại còn được làm đẹp, thêm tự tin để dùng cho mục đích nghệ thuật đến CV tìm việc, profile cá nhân, ...

Tấm ảnh độ phân giải cao rõ ràng đem lại nhiều lợi ích thực tế nếu như chúng ta hiểu rõ và tận dụng chúng một cách hiệu quả. Đó là lý do từ máy ảnh tới camera trên điện thoại đều ngày càng sở hữu số chấm nhiều hơn. Và có trong tay smartphone camera trước 44MP như OPPO Reno3 là giải pháp tiện lợi nhất để bạn nâng cấp hình ảnh bản thân toàn diện từ mạng xã hội đến CV, profile công việc.