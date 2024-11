Nữ nhân viên sợ hãi kể lại giây phút bị tên cướp dùng dao khống chế, trói tay

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Long Thành vừa bắt giữ thành công đối tượng dùng dao cướp tài sản chỉ sau 3 giờ gây án. Đối tượng là Nguyễn Thế Đăng Quang (SN 2002, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã vào một cửa hàng điện thoại tại xã Phước Thái, khống chế nữ nhân viên, cướp đi 6 chiếc điện thoại.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc, nữ nhân viên kể lại vào khoảng 15h giờ ngày 12/11/2024, một nam thanh niên đi vào cửa hàng hỏi xem điện thoại để mua. Sau khi chị đưa cho xem vài chiếc điện thoại, đối tượng trả lại và bảo không lấy.

"Bất ngờ, hắn vòng qua giật chiếc điện thoại em đang cầm trên tay rồi kề dao lên cổ em yêu cầu đi xuống cửa sau", nữ nhân viên kể lại. Ở phía sau, đối tượng trói 2 tay cô gái trẻ ra phía sau rồi bỏ lên khu vực để điện thoại của cửa hàng. Đối tượng lấy đi 6 chiếc iPhone trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Đối tượng Quang và tang vật vụ án - Ảnh: CA Đồng Nai

Ngay khi hung thủ rời đi, cô gái vội gọi điện thoại báo cho chủ để báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và trích xuất camera an ninh.

Sau 3 giờ xảy ra vụ án, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ đối tượng Quang tại phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng tang vật.

Được biết, sau khi cướp xong điện thoai, đối tượng Quang tẩu thoát trên Quốc lộ 51, hướng về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Camera ghi lại cảnh Quang khống chế nữ nhân viên ở Đồng Nai - Nguồn: CA Đồng Nai