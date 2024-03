Ngày 22/3, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài kịp thời đỡ một cháu bé bị ngã từ trên bàn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, cặp vợ chồng và một cháu bé đến cửa soi chiếu an ninh. Họ đặt con ngồi trên bàn rồi cho tư trang vào khay nhựa để chuẩn bị đẩy qua cửa soi chiếu. Cặp vợ chồng loay hoay với khay nhựa mà không để ý cháu bé đang di chuyển trên bàn rồi bất ngờ ngã về phía sau.

Lúc này, một nữ nhân viên an ninh lập tức lao đến và kịp đỡ được cháu bé. Bố mẹ của bé có một phen hốt hoảng và thở phào khi con gái được đỡ kịp, không gặp chấn thương đáng tiếc.

Mạng xã hội dành nhiều bình luận khâm phục cách xử lý tình huống nhanh nhẹn của nữ nhân viên an ninh. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phê bình sự chủ quan của đôi vợ chồng khiến em bé suýt gặp nguy hiểm.

Nữ nhân viên an ninh sân bay kịp thời đỡ cháu bé ngã từ trên bàn. (Ảnh cắt từ clip)

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác nhận sự việc xảy ra lúc 14h09 ngày 19/2, tại nhà ga hành khách T1, sân bay Nội Bài.

"Trong lúc người mẹ nâng khay hành lý và khuất tầm nhìn thì em bé đột nhiên ngồi tụt người ra phía sau và bất ngờ ngã xuống. May mắn, chị Nguyễn Phương Dung, nữ nhân viên an ninh ở ngay cạnh đã rướn người vươn qua chiếc bàn, nhanh tay chụp lấy em bé đang rơi, kịp thời đỡ bé không ngã xuống sàn. Vụ việc may mắn vì được hỗ trợ kịp thời nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé", đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết thêm.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá sự tận tâm, tập trung cao của nữ nhân viên an ninh khi làm việc giúp chị kịp thời quan sát tình huống để xử lý rất nhanh và hiệu quả.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách khi đi cùng con nhỏ qua các khu vực như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ lên máy bay, điểm soi chiếu an ninh… cần lưu ý: Luôn theo sát con, để con trong tầm mắt, không được để trẻ em tự ý chạy, nhảy, đùa nghịch tại các khu vực công cộng. Nếu gặp khó khăn, hành khách có thể nhờ nhân viên tại sân bay hỗ trợ, tránh các tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.