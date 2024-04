Ngày 3-4, thông tin từ Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết đại diện gia đình chị N.T.S. (17 tuổi, nhân viên quán cà phê Era, tòa nhà Hương Vân, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà) đã nhận số tiền bồi thường 58 triệu đồng. Chị S. là nạn nhân trong vụ việc bị Phạm Công C. (38 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà) sàm sỡ, hành hung ở cửa cầu thang máy, quán cà phê Era.



Hình ảnh Phạm Công C. có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên trước cửa thang máy (ảnh cắt từ clip)

Phạm Công C. bồi thường nữ nhân viên quán cà phê số tiền 58 triệu đồng bao gồm các chi phí điều trị tại bệnh viện, thuốc men và tổn thất tinh thần.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 ngày 26-3, chị N.T.S. đến Công an xã Thanh Khê trình báo bị một người đàn ông lạ mặt có hành vi sàm sỡ ở trước cửa cầu thang máy quán Era Café (địa chỉ tại tòa nhà Hương Vân, xã Thanh Khê), nơi chị S. làm việc.

Khi nữ nhân viên phản kháng, người đàn ông lạ mặt mới bỏ tay ra khỏi người cô gái và bước vào trong thang máy.

Đến khoảng 18 giờ 45 cùng ngày, thấy người đàn ông cùng nhóm bạn rời khỏi quán cà phê Era, nữ nhân viên đã chạy theo và dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh người đã có hành vi sàm sỡ mình. Thấy vậy, người này đã xuống xe máy, quay lại đuổi theo, liên tục dùng chân đạp và tát vào mặt cô gái.

Ngay sau đó, chị S. đã trình báo lực lượng chức năng và đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Công an xã Thanh Khê xác minh, làm rõ hành vi của Phạm Công C..

Công an huyện Thanh Hà cho biết xác minh ban đầu và các tài liệu thu thập cho thấy, chị S. bị thương tích nhỏ. C. chỉ dùng tay chân, không có hung khí nguy hiểm. Hành vi của C. có vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Công an huyện Thanh Hà đã mời 2 bên lên làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.