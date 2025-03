Nữ người mẫu vừa bị bắt giữ vì phạm tội ma túy bắt đầu mất kiểm soát trong tù

Ngày 4/3, theo tờ China Times, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức thông tin về vụ bắt giữ người mẫu Lưu Kiều An. Theo đó, Lưu Kiều An hiện bị giam giữ ở nhà tù Đài Bắc (Trung Quốc) để chờ xét xử loạt tội danh như buôn bán ma túy xuyên quốc gia, lừa đảo, tham ô.

Sau 1 tháng bị giam giữ, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tình trạng của Lưu Kiều An đang rất bất ổn. Cô rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng, ngày nào cũng khóc lóc. Gần đây, vấn đề sức khỏe của Lưu Kiều An trở nên tồi tệ hơn khi cô bắt đầu tiểu tiện mất tự chủ. Với tình hình hiện tại, cơ quan chức năng lo ngại Lâm Kiều An sẽ gặp nguy hiểm về mặt thể chất lẫn tinh thần. Nữ người mẫu được nhận định sẽ đối mặt với mức án 11 năm tù giam trong ngày ra tòa sắp tới.

Cảnh sát cho biết Lưu Kiều An kiệt quệ thể chất lẫn tinh thần, bắt đầu có tình trạng tiểu tiện mất tự chủ

Lưu Kiều An là là tội phạm truy nã đặc biệt của cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2019, cô bị bắt và truy tố với loạt tội danh như buôn bán ma túy xuyên quốc gia, lừa đảo, tham ô. Tháng 5/2019, trong lúc chờ xét xử, Lưu Kiều An đã bỏ trốn sang Mỹ. Cô nhập cảnh theo visa du lịch và lẩn trốn trái phép ở đây suốt 6 năm. Đến ngày 23/1 vừa qua, cảnh sát Mỹ thông báo đã bắt giữ Lưu Kiều An tại California vì lưu trú bất hợp pháp. Cô bị trục xuất về nước vào đầu tháng 2. Phối hợp với lực lượng cảnh sát Mỹ, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã bắt được Lưu Kiều An.

Lưu Kiều An bị cảnh sát Mỹ bắt giữ, trục xuất. Khi vừa về đến Đài Loan (Trung Quốc), cô đã bị cảnh sát bắt giữ vì vốn là tội phạm trốn truy nã

Lưu Kiều An (tên thật Lưu Y Hàm) sinh năm 1985, từng là người mẫu đình đám của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô được mệnh danh là "Nữ thần mặt trời" nhờ vẻ ngoài gợi cảm. Năm 2014, danh tiếng của Lưu Kiều An điêu đứng khi đoạn clip trả giá qua đêm công khai của cô và 1 đại gia tại khách sạn bị phát tán lên MXH. Người đẹp này chấp nhận "đi khách" với giá 9.000 USD/đêm (227 triệu đồng) .

Sau khi điều tra, cảnh sát còn phát hiện Lưu Kiều An chính là "má mì" đứng đầu đường dây đưa người mẫu, diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) sang Mỹ bán dâm. Năm 2016, cô bị tuyên án 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Sau khi ra tù, Lưu Kiều An bị hắt hủi và không còn đường trở lại showbiz. Tháng 5/2018, Lưu Kiều An tiếp tục bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Đến năm 2019, cảnh sát thông báo họ đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy và chất kích thích do người mẫu này cầm đầu.

Lưu Kiều An là người đẹp gợi cảm hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc), nhưng đời tư của cô đầy thị phi, ra tù vào tội

Nguồn: China Times