HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ người mẫu đột ngột qua đời vì bệnh nan y, tang lễ diễn ra từ chiều 31/8

Vy Anh
|

Người đẹp này đã che giấu bệnh tình với công chúng suốt thời gian qua.

Ngày 31/8, Today Line đưa tin showbiz Thái Lan vừa đón nhận tin buồn Donut Nattharon Banphasuwan - nữ người mẫu, influencer nổi tiếng hàng đầu - đã qua đời. Theo gia đình, Donut Nattharon Banphasuwan ra đi vì căn bệnh ung thư. Trước đó, cô giấu kín bệnh tình với công chúng, đồng nghiệp. Chỉ số ít bạn bè thân thiết mới biết Donut mắc bệnh hiểm nghèo. Theo cáo phó, tang lễ của Donut Nattharon Banphasuwan sẽ diễn ra từ 15h30 ngày 31/8 (giờ Thái Lan). Lễ hỏa táng di thể nữ người mẫu sẽ diễn ra vào chiều ngày 3/9 (giờ Thái Lan).

Trong bức ảnh hiếm hoi trên giường bệnh lúc cuối đời, Donut Nattharon Banphasuwan vẫn tươi cười rạng rỡ, ăn kem cùng cô bạn thân. Tinh thần lạc quan, tích cực và không gục ngã trước bệnh tật của nữ người mẫu khiến công chúng vừa khâm phục vừa xót xa cho sự ra đi đáng tiếc của cô.

- Ảnh 1.

Donut Nattharon Banphasuwan qua đời vì bệnh ung thư. Ảnh: Today Line.

Sự ra đi đột ngột của Donut Nattharon Banphasuwan khiến các nhiếp ảnh gia và những người từng làm việc cùng cô vô cùng đau buồn, thương tiếc. Họ đăng tải những lời tiễn biệt, đồng thời gửi lời động viên đến gia đình Donut Nattharon Banphasuwan trước mất mát lớn.

Donut Nattharon Banphasuwan là gương mặt quen thuộc trong giới người mẫu và PG Thái Lan. Cô từng xuất hiện trong nhiều sự kiện và các bộ ảnh, đồng thời gây ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình nổi bật.

- Ảnh 2.

Ở tuổi đời còn trẻ, Donut vẫn đang có nhiều dự định và dấu ấn trong công việc. Tuy nhiên, căn bệnh nan y đã khiến cuộc đời cô khép lại trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Today Line

Nữ nghệ sĩ sang Mỹ, mẹ chồng dạy: "Con có thể mất tất cả nhưng đừng để mất đức tin"
Tags

Donut

người mẫu

influencer

Thái Lan

ung thư

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại