Nữ người mẫu đột ngột qua đời vì bệnh nan y, tang lễ diễn ra từ chiều 31/8

Người đẹp này đã che giấu bệnh tình với công chúng suốt thời gian qua.

Ngày 31/8, Today Line đưa tin showbiz Thái Lan vừa đón nhận tin buồn Donut Nattharon Banphasuwan - nữ người mẫu, influencer nổi tiếng hàng đầu - đã qua đời. Theo gia đình, Donut Nattharon Banphasuwan ra đi vì căn bệnh ung thư. Trước đó, cô giấu kín bệnh tình với công chúng, đồng nghiệp. Chỉ số ít bạn bè thân thiết mới biết Donut mắc bệnh hiểm nghèo. Theo cáo phó, tang lễ của Donut Nattharon Banphasuwan sẽ diễn ra từ 15h30 ngày 31/8 (giờ Thái Lan). Lễ hỏa táng di thể nữ người mẫu sẽ diễn ra vào chiều ngày 3/9 (giờ Thái Lan).

Trong bức ảnh hiếm hoi trên giường bệnh lúc cuối đời, Donut Nattharon Banphasuwan vẫn tươi cười rạng rỡ, ăn kem cùng cô bạn thân. Tinh thần lạc quan, tích cực và không gục ngã trước bệnh tật của nữ người mẫu khiến công chúng vừa khâm phục vừa xót xa cho sự ra đi đáng tiếc của cô.

Donut Nattharon Banphasuwan qua đời vì bệnh ung thư. Ảnh: Today Line.

Sự ra đi đột ngột của Donut Nattharon Banphasuwan khiến các nhiếp ảnh gia và những người từng làm việc cùng cô vô cùng đau buồn, thương tiếc. Họ đăng tải những lời tiễn biệt, đồng thời gửi lời động viên đến gia đình Donut Nattharon Banphasuwan trước mất mát lớn.

Donut Nattharon Banphasuwan là gương mặt quen thuộc trong giới người mẫu và PG Thái Lan. Cô từng xuất hiện trong nhiều sự kiện và các bộ ảnh, đồng thời gây ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình nổi bật.

Ở tuổi đời còn trẻ, Donut vẫn đang có nhiều dự định và dấu ấn trong công việc. Tuy nhiên, căn bệnh nan y đã khiến cuộc đời cô khép lại trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Today Line