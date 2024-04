Nữ nghi phạm 21 tuổi tiết lộ lý do bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Động cơ bắt cóc 2 bé gái

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đến nay đã làm rõ về quá trình của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận Bình Thạnh) thực hiện vụ bắt cóc 2 bé gái N.K.T.M. (7 tuổi) và L. H.T.L (3 tuổi) ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, từ tối 3/4.

Tình tiết vụ việc được làm rõ như sau: Vào 20h ngày 3/ 4, chị N.T.C (27 tuổi, cư trú tại quận 7), cùng bốn cô con gái của mình đi bán kẹo ở khu vực đường Đồng Khởi, thuộc phường Bến Nghé. Sau đó không lâu, chị C. phải rời đi khỏi chỗ các con đang đứng khoảng 100 mét vì có việc riêng.

Hai bé gái 7 tuổi và 3 tuổi tiếp tục việc bán kẹo. Trong khi đó, bé gái 10 tuổi trông nom em gái 9 tháng tuổi của mình. Khi ấy, người phụ nữ tên Vi đã tiếp cận và dẫn dụ hai bé gái 7 và 3 tuổi đi từ đường Đồng Khởi sang khu phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phạm Huỳnh Nhật Vi và đồ đạc, tư trang của 2 bé gái trong căn chung cư của cô ta. Ảnh: Công an TP.HCM

Tại đây, Vi đã dẫn các bé vào một cửa hàng tiện ích C.K để mua thức ăn cho 2 cháu, sau đó dụ 2 bé về căn hộ chung cư ở P.22, quận Bình Thạnh.

Vietnamnet cho biết, Vi còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận 2 bé gái ở một khoảng cách nhất định để dụ dỗ. Cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì đi bộ dẫn 2 bé gái nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa 2 bé di chuyển.

Trong những ngày tiếp theo, Vi không hề bước chân ra ngoài và liên tục giám sát hai đứa trẻ. Vi đặt thức ăn online giao tận nơi, mua sắm nhiều đồ chơi trẻ em và để các bé xem ti vi, chơi các trò chơi điện tử.

Vào lúc cảnh sát đột kích nơi ở để giải cứu hai bé gái, Vi vẫn đang trong quá trình mua sắm nhiều quần áo mới cho 2 đứa trẻ.

Trong quãng thời gian bị Vi bắt cóc, đứa trẻ 7 tuổi đã bày tỏ nguyện vọng muốn trở về nhà với mẹ, nhưng Vi đã thuyết phục 2 bé ở lại để Vi nuôi.

Lý do Vi đưa ra khi bắt cóc 2 đứa trẻ là vì bản thân cô ta có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, nên đã tiếp cận và dụ dỗ hai bé về nhà mình để nuôi dưỡng, báo Thanh Niên cho hay.

Hành trình 42 giờ giải cứu

Trước đó, chiều ngày 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin của chị C. về việc bị thất lạc hai con ruột tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối ngày 3/4; mặc dù đã tự đi tìm và liên hệ tại nhiều nơi nhưng không tìm thấy 2 cháu bé nêu trên nên đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an quận 1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin, tổ chức lực lượng truy tìm.

Đồng thời, tại thời điểm này, thông tin về 2 cháu bé mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông, báo chí đưa tin; thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp Công an quận 1 huy động toàn bộ lực lượng, đưa 200 cán bộ chiến sĩ vào cuộc, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích 2 cháu bé.

Giọt nước mắt đoàn tụ của 3 mẹ con. Ảnh: Công an TP.HCM

Công an Thành phố cũng phát động phong trào quần chúng Nhân dân tố giác tội phạm, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, có giá trị cho lực lượng Công an. Kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác định nghi phạm chính của vụ việc là Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc 2 cháu bé bị mất tích, Phòng Cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương có liên quan ập vào căn hộ 10.05 tháp Ruby, Chung cư Saigon Pearl, thấy 2 cháu bé đang ôm nhau run sợ. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu 2 cháu bé an toàn, khỏe mạnh.

