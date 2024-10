Nữ nghệ sĩ Việt bị chục cảnh sát ập đến, giữ hộ chiếu khi vừa xuống sân bay, chuyện gì đây?

Mới đây, hai nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung đã có chuyến đi Mỹ cùng nhau. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Mỹ, cả hai bất ngờ gặp phải sự cố. Câu chuyện "dở khóc dở cười" này được nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ trên trang cá nhân.

Phương Dung và Phi Phụng hiện đang có chuyến đi Mỹ cùng nhau

Theo Phương Dung, nghệ sĩ Phi Phụng bỏ quên hành lý ở sân bay, khiến cảnh sát Mỹ nghi ngờ là hàng cấm và cho chó nghiệp vụ ngửi xung quanh. Nữ nghệ sĩ sau đó phải trình hộ chiếu và trả lời câu hỏi từ cảnh sát. Mất một hồi giải thích bằng tiếng Mỹ, họ mới được cảnh sát ở sân bay trả lại giấy tờ cho đi.

Nghệ sĩ Phương Dung hài hước nhận định: "Chắc cảnh sát mệt mỏi khi nghe Dung nói tiếng Anh, tiếng có, tiếng không”. Cô kể thêm: "Phi Phụng tối ngày chỉ nói: No, no. Người ta hỏi hành lý của cô phải không, cô nói: No, no, thế là cả chục cảnh sát ùa đến”.

Vì bỏ quên hành lý, Phi Phụng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" ở sân bay

Về phần mình, nghệ sĩ Phi Phụng cho biết, khi bị cảnh sát ở sân bay giữ hộ chiếu, cô sợ "xanh mặt" và phải nhờ Phương Dung giải cứu. Thậm chí, để giúp bạn "giải xui", nghệ sĩ Phương Dung còn bỏ ra 50 USD (hơn 1,2 triệu đồng) mua valy mới cho Phi Phụng.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả và đồng nghiệp như Bình Tinh, Hà Trí Quang, Diễm Hương... bình luận hỏi thăm tình hình của hai nghệ sĩ, đồng thời chúc họ có chuyến lưu diễn bình an, suôn sẻ.

Được biết, Phương Dung và Phi Phụng dự định đi diễn và tham thú các địa điểm ở Mỹ như California, Washington DC, San Jose, San Francisco, New York, Texas… Chuyến đi này kéo dài trong 18 ngày, được Phương Dung mô tả là "như chạy show vậy”.