Nữ nghệ sĩ U70 nói thẳng: "Ai nói đồ nhà làm tôi từ chối không nhận"

Ngoài đi diễn, nghệ sĩ Phương Dung còn nhận rất nhiều quảng cáo. Tại chương trình Gõ cửa trái tim, nữ nghệ sĩ chia sẻ thẳng thắn về nguyên tắc nhận quảng cáo của mình.

Bà nói: "Quảng cáo có nhiều hình thức. Quảng cáo độc quyền cho thương hiệu lớn thì không tới lượt tôi. Tôi không phải tên tuổi mạnh để đứng vững thương hiệu đó. Tôi chỉ nhận được những quảng cáo vừa vừa, không lớn không nhỏ.

Phương Dung

Nguyên tắc nhận quảng cáo của tôi là uy tín là hàng đầu. Riêng quảng cáo kem trộn là tôi không nhận. Trước khi ký vào hợp đồng quảng cáo, tôi phải nhìn rõ xem sản phẩm đó đã có giấy phép của Bộ Y tế cấp, mã vạch và dây chuyền sản xuất có đảm bảo an toàn cho người sử dụng hay không.

Phải có giấy phép của Bộ Y tế và giấy công bố sản phẩm đó thì tôi mới nhận. Tôi không nhận quảng cáo đồ nhà làm, ai nói đồ nhà làm tôi từ chối thẳng.

Đặc biệt, tôi không nói quá về đồ mình quảng cáo. Nếu nói quá mà công dụng không được như vậy, khán giả sẽ quay lưng với tôi. Tôi chỉ nói đúng về công dụng của sản phẩm đó.

Và trước khi nhận quảng cáo một cái gì đó, tôi sẽ phải dùng thử trước. Ví dụ, nếu đưa cho tôi thuốc trắng da, tôi sẽ cầm về uống trong một tháng để xem da tôi có dị ứng, phản ứng gì không. Không có vấn đề gì xảy ra thì tôi mới nhận quảng cáo.

Mục tiêu quảng cáo của tôi là an toàn của người tiêu dùng đặt lên đầu tiên, phải thấy có hiệu quả, không bị tác dụng phụ, bị dị ứng thì tôi mới nhận lời quảng cáo, không thì tôi từ chối".

Nghệ sĩ Phương Dung là một trong những mảnh ghép không thể thiếu của nhóm Ngũ Long Du Ký, nơi bà cùng các đồng nghiệp thân thiết thực hiện hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Với nét diễn sắc sảo, hài hước và gương mặt "biến hóa" linh hoạt, bà được khán giả yêu mến qua biệt danh "ác nữ" trên màn ảnh nhưng ngoài đời lại vô cùng ấm áp.

Trong nhóm, Phương Dung đóng vai trò là người kết nối, luôn xông xáo trong việc tìm kiếm và giúp đỡ những hoàn cảnh nghệ sĩ già yếu, neo đơn. Sự chân thành và tính cách thẳng thắn, vui vẻ của bà giúp các video của nhóm không chỉ mang tính giải trí mà còn đọng lại giá trị nhân văn sâu sắc.

Dù lịch trình đóng phim bận rộn, bà vẫn dành tâm huyết cho các chuyến đi thực tế, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.