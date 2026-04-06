Nữ nghệ sĩ U65 yêu lại chồng cũ: "Tuổi tác suy cho cùng chỉ là một con số"

Li La |

"Điều thực sự khắc dấu trên gương mặt chúng ta lại là những suy nghĩ mà ta mang theo mỗi ngày", chia sẻ trên mạng xã hội của nữ nghệ sĩ U65.

Nữ nghệ sĩ U65 yêu lại chồng cũ: "Tuổi tác suy cho cùng chỉ là một con số" - Ảnh 1.

Hình ảnh cặp đôi ở Thái Lan năm ngoái.

Tháng 11/2025, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi công khai tái hợp với người chồng thứ 2 là Trịnh Hội. Nữ MC còn tiết lộ cô là người chủ động cầu hôn lại bạn trai kém 5 tuổi trong chuyến đi tới một hòn đảo ở Thái Lan: "Đây cũng là nơi… tôi cầu hôn với chàng", cô viết trên Facebook.

Trong hai tháng cuối năm 2025, Kỳ Duyên thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ bên bạn trai trên mạng xã hội. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, cô không còn đăng tải hình ảnh của đối phương. Trang cá nhân của nữ MC hiện chủ yếu được sử dụng để kinh doanh và chia sẻ những quan điểm, triết lý sống.

Nữ nghệ sĩ U65 yêu lại chồng cũ: "Tuổi tác suy cho cùng chỉ là một con số" - Ảnh 2.

Kỳ Duyên yêu lại chồng cũ.

Đáng chú ý, một status gần đây của Kỳ Duyên bàn về tuổi tác đã nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Cô viết: "Tuổi tác suy cho cùng chỉ là một con số. Điều thực sự khắc dấu trên gương mặt chúng ta lại là những suy nghĩ mà ta mang theo mỗi ngày. Khi tâm trí luôn chất đầy lo toan, nếp nhăn sẽ đến sớm hơn ta tưởng.

Nhưng khi lòng đủ bình an, thời gian dường như cũng trôi qua nhẹ nhàng hơn. Một tâm trí cân bằng có sức mạnh kỳ lạ. Nó khiến người phụ nữ thôi so sánh mình với ai khác, thôi vội vàng chạy theo những chuẩn mực vô hình. Thay vào đó, học cách sống chậm lại một chút. Chậm để cảm nhận buổi sáng với ánh nắng dịu qua khung cửa. Chậm để thưởng thức một tách trà ấm khi chiều xuống. Và chậm để lắng nghe chính mình".

Gần đây, cô tiếp tục chia sẻ về sự bình yên của một đời người: "Đời người có thể rất bình thường: Sáng nhâm nhi ly cà phê rồi đi làm, tối đến về nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng tụ tập với bạn bè, lâu lâu đi đâu đó ngắm trời đất bao la. Chỉ cần trong những khoảnh khắc ấy bạn cảm thấy bình yên, có người để nhớ, có điều gì đó để mong chờ, thì cuộc đời đó đã đủ đầy và rực rỡ rồi".

Có thể thấy, sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, Kỳ Duyên lựa chọn cách nhìn nhẹ nhàng hơn về cuộc sống. Thay vì đặt nặng những chuẩn mực hay áp lực tuổi tác, cô hướng đến sự cân bằng nội tâm và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Nữ nghệ sĩ U65 yêu lại chồng cũ: "Tuổi tác suy cho cùng chỉ là một con số" - Ảnh 3.

Tuổi 61 nhưng Kỳ Duyên vẫn trẻ đẹp.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 tại Mỹ. Từ nhỏ, cô theo học piano, thanh nhạc, khiêu vũ và hội họa, tạo nền tảng để sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Dù tốt nghiệp ngành luật, cô lại bén duyên với nghề dẫn chương trình và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Về đời tư, năm 2004, Kỳ Duyên kết hôn với Trịnh Hội sau khi tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm trước khi cả hai "đường ai nấy đi". Sau đó, Trịnh Hội kết hôn với người phụ nữ khác, còn Kỳ Duyên từng công khai mối quan hệ với bạn trai kém 8 tuổi. Đến năm 2025, cả hai bất ngờ tái hợp, khép lại hành trình nhiều biến động bằng một cái kết đầy bất ngờ.

Câu trả lời của Phương Oanh khi được khuyên "em suy nghĩ ít thôi" gây chú ý
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

