Nữ nghệ sĩ tái hôn với đại gia, được "chiều như trứng mỏng", sống sang chảnh trong biệt thự 200m²

Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985) là gương mặt MC quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình đình đám như Chúc bé ngủ ngon, Đường lên đỉnh Olympia, Vì bạn xứng đáng… Bên cạnh vai trò MC, cô còn tham gia diễn xuất trong loạt phim truyền hình được yêu thích như Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Zippo mù tạt và em…

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên, Vân Hugo một mình nuôi con trai và từng trải qua giai đoạn khủng hoảng vì áp lực làm mẹ đơn thân. Cuối năm 2023, cô chính thức tái hôn với doanh nhân Đặng Hùng Cường sau 3 năm nhận lời cầu hôn. Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ nên càng trân trọng cuộc sống hôn nhân hiện tại. Vân Hugo luôn được chồng thấu hiểu, yêu thương và ủng hộ trong mọi việc. Hiện, cặp đôi có 4 người con, gồm 1 con chung, 1 con riêng của Vân Hugo và 2 con riêng của chồng.

Gia đình Vân Hugo đang sống trong căn biệt thự rộng 200m² tại TP.HCM. Cơ ngơi này là món quà mà chồng doanh nhân dành tặng khi Vân Hugo quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp cũng như được ở gần ông xã. Căn biệt thự nổi bật với tông trắng chủ đạo, nội thất bên trong được lựa chọn tinh tế, sang trọng. Trên MXH cá nhân, Vân Hugo thỉnh thoảng chia sẻ những góc nhỏ yêu thích trong nhà. Vốn là người phụ nữ của gia đình nên cô rất thích bày trí, trang hoàng nhà cửa theo sở thích cũng như theo từng dịp lễ Tết.

Biệt thự trắng rộng 200m² của gia đình Vân Hugo

Vợ chồng Vân Hugo trồng nhiều cây hoa bao phủ bên ngoài biệt thự. Tại khu vực sân vườn, cặp đôi thiết kế thêm một hồ cá koi

Không gian bên trong biệt thự

Bước vào căn biệt thự là mở ra không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách liền kề khu bếp theo lối thiết kế mở. Phòng khách được vợ chồng Vân Hugo lựa chọn bộ sofa tông trắng kem, kiểu dáng đơn giản, hạn chế họa tiết cầu kỳ nhưng lại rất ăn nhập với tổng thể ngôi nhà, tạo cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.

Tiến sâu vào bên trong là khu vực bếp và bàn ăn. Bộ bàn ăn có thiết kế đồng điệu với sofa phòng khách, giúp không gian liền mạch và hài hòa. Khu vực nấu nướng được bố trí hướng ra sân vườn phía sau, tận dụng ánh sáng tự nhiên và khoảng xanh bên ngoài, mang lại cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. Vân Hugo thường xuyên cắm hoa tươi giúp không gian trong nhà luôn sáng bừng và tràn đầy sức sống.

Dịp Noel vừa qua, Vân Hugo đăng tải đoạn video ngắn khoe cây thông nhỏ xinh. Qua khung hình có thể thấy được góc phòng khách và bếp gọn gàng, hiện đại của gia đình nữ MC

Cận cảnh khu vực phòng khách và bếp với lối thiết kế mở. Nội thất trong nhà Vân Hugo ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẳng cấp, sang trọng

VVân Hugo thường xuyên cắm hoa tươi để không gian trong nhà thêm sinh động, rực rỡ

Cầu thang có thiết kế cột trắng và tay vịn gỗ, hài hoà với tổng thể kiến trúc của căn biệt thự

Góc bếp trong nhà được bố trí hướng ra sân vườn phía sau, tận dụng ánh sáng tự nhiên và khoảng xanh bên ngoài

Vân Hugo check-in trong căn bếp của gia đình.

