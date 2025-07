Nữ nghệ sĩ sống lạc quan sau khi công khai bị ung thư phổi khiến Đàm Vĩnh Hưng thốt lên “thương chị”

NSƯT Minh Trang sinh năm 1960 ở Hà Nội, từng theo học Trường Nghệ thuật Hà Nội, khoa Sân khấu. Nghệ sĩ Minh Trang xuất thân là diễn viên kịch nói, từng công tác tại Đoàn Kịch nói Hà Nội (Nhà hát Kịch Hà Nội ngày nay). Năm 1987, Minh Trang chuyển vào TPHCM sinh sống cùng gia đình.

NSƯT Minh Trang tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi; sau đó là các vở: Cô gái đội mũ nồi xám, Tôi và chúng ta, Lôi Vũ…

Ngoài ra, nữ NSƯT cũng được yêu mến qua nhiều phim như: Mê thảo - thời vang bóng; Một cuộc đời bị đánh cắp; Chung cư; Đừng đốt; Chim họa mi; Chiều ngang qua phố cũ; Phương Khấu (vai vợ vua Minh Mạng)...

Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Minh Trang nhận nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1985, Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1986, danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc của Thủ đô do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng năm 1983.

NSƯT Minh Trang.

Danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại giải Cánh Diều Vàng 1983, bằng khen Cống hiến do Ủy ban Phát Thanh và Truyền hình Việt Nam trao tặng. Nghệ sĩ Minh Trang được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2016.

Về đời tư, nghệ sĩ Minh Trang kết hôn và qua Đức định cư năm 1992 rồi chuyển sang Singapore sống tới nay. Nữ nghệ sĩ có một cô con gái tên Hà Mi. Dù ở nước ngoài nhưng nghệ sĩ Minh Trang vẫn thường xuyên về nước để tham gia hoạt động nghệ thuật khi có lời mời.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, NSƯT Minh Trang cho biết “Cuộc sống của tôi bình yên lắm. Chúng tôi có đứa con gái duy nhất, đặt tên vai diễn đầu đời và thành công của mình luôn: Hà Mi.

Đặt tên ấy, với tôi, để không bao giờ quên quá khứ về sự nghiệp, và lúc nào mình cũng nuôi dưỡng nó. Và rất may mắn là ông xã luôn chia sẻ, tạo điều kiện để đến hôm nay, tôi vẫn đi về giữa hai nơi, được gắn bó với đam mê của mình.

Khi trở về Việt Nam làm phim, tôi là một con tằm, nhả tơ và sống với nghề. Khi trở lại cuộc sống ở Singapore, tôi cũng như bao người phụ nữ khác, sáng sáng pha cà phê cho chồng, tưới cây, đi chợ nấu ăn…, rất đời thường thôi. Nhưng tôi vui và viên mãn với cuộc sống ấy”.

Chia sẻ của nghệ sĩ Minh Trang khi động viên diva Hồng Nhung chống lại ung thư vú.

Hồi đầu năm nay, diva Hồng Nhung chia sẻ thông tin mình bị ung thư vú, NSƯT Minh Trang gây bất ngờ khi để lại bình luận và cho biết, chị cũng mắc ung thư phổi cách đây 8 năm và phải “cắt đi một phần cơ thể”.

Theo đó, nữ nghệ sĩ viết: “Cách đây 8 năm, chị cũng trải qua căn bệnh ung thư phổi và chị đã phải cắt đi 1 phần của cơ thể. Nhưng nhờ tình yêu thương của gia đình bạn bè và sự lạc quan trên hết là tình yêu nghệ thuật chị cũng đã vượt qua đuợc thời gian vô cùng khó khăn.

Và chị tin rằng Bống của chị cũng sẽ làm được như vậy. Chị tin mọi sự tốt đẹp nhất sẽ đến với em Lê Hồng Nhung. Love you so much". Dưới bình luận của NSƯT Minh Trang, Đàm Vĩnh Hưng cũng để lại chia sẻ "Thương chị".

Được biết hiện tại, NSƯT Minh Trang đã vượt qua bệnh ung thư phổi và đang có cuộc sống khỏe mạnh từ thể chất đến an nhiên về tâm hồn. Nữ nghệ sĩ vẫn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật.

Hồi đầu tháng 7, nghệ sĩ Minh Trang vừa có mặt tại Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 lần thứ 3. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đăng tải loạt hình ảnh cùng đạo diễn Charlie Nguyễn lên trao giải cho Kịch bản xuất sắc nhất phim Việt Nam tại lễ bế mạc của liên hoan này với thần thái vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp.

Bên cạnh các hoạt động nghề nghiệp, nghệ sĩ Minh Trang còn đăng ảnh đi du lịch, và những khoảnh khắc hạnh phúc, ý nghĩa bên chồng con.

8 năm trước khi phát hiện bị ung thư phổi, nữ nghệ sĩ đã phải cắt đi một phần cơ thể.

Hiện tại, nghệ sĩ Minh Trang đã vượt qua bạo bệnh, sống lạc quan, khỏe mạnh, thường xuyên về Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Tổ ấm của nghệ sĩ Minh Trang. Trong ảnh là chồng và con gái.

Trong ngày sinh nhật của con gái tròn 22 tuổi, nghệ sĩ Minh Trang bày tỏ: “Cách đây 22 năm con chào đời đúng ngày thứ 6 mùng 6 tháng 6, gần 6 giờ chiều. Mẹ cứ thầm mong cho con khỏe mạnh và lớn khôn.

Điều hạnh phúc nhất của ba mẹ giờ đã được nhìn thấy con trưởng thành hàng ngày và biết thương yêu cha mẹ và gia đình. Cám ơn con đã có mặt trong cuộc đời của ba mẹ. Love you so much Hà Mi”.

Có thể thấy, cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Minh Trang sau 8 năm mắc ung thư phổi giờ vô cùng bình yên, hạnh phúc.