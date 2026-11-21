"Chắc nhiều người ngạc nhiên trước tình cảm em dành cho tôi", nữ nghệ sĩ này chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Yến Ngọc đăng tải dòng trạng thái dài, nhắc về cuộc hội ngộ với Hồ Ngọc Hà tại sự kiện giới thiệu album Vol.8 của đàn em diễn ra ngày 19/11.

Cô viết: "Ơn 20 năm, một cái ôm và những điều không ai biết…

Hơn 20 năm gặp lại em, được em ôm vào lòng ngay trên sân khấu của mình. Chắc nhiều người ngạc nhiên trước tình cảm em dành cho tôi.

Đâu ai biết những ngày em mới vào Sài Gòn lập nghiệp, chúng tôi từng cùng diễn, cùng chơi, cùng hát hò, cùng trải qua biết bao sai lầm và sóng gió tuổi trẻ.

Rồi mỗi người một ngã rẽ.

Hồ Ngọc Hà dành cho Dương Yến Ngọc một cái ôm ấm áp khi hội ngộ

Em thành công vang dội. Còn tôi, lúc này, đang phải chiến đấu với căn bệnh K của mình.

Sức khỏe không còn như trước, nhưng tôi vẫn muốn có mặt trong ngày em ra mắt album.

Giữa chốn đông người, có lúc tôi gần như kiệt sức. Vậy mà âm nhạc, nụ cười và nguồn năng lượng sống tích cực của em lại khiến tôi cảm thấy như được hồi sinh.

Hôm nay, một mình đến bệnh viện ung bướu làm xét nghiệm, tôi đã la khi gặp bác sĩ khám cho mình. Cơ thể mệt mỏi, phải đi lòng vòng giữa những khu xét nghiệm, bệnh viện rộng lớn, người đông đúc. Tôi mất bình tĩnh, cáu giận rồi lại thấy xấu hổ vì chính phản ứng của mình.

Tôi chỉ có một mình. Mà cũng tại tôi, chuyện gì cũng thích tự mình làm, tự mình chịu đựng. Một tuần sau mới có kết quả, tôi đã khóc".

Lời tâm sự của Dương Yến Ngọc khiến nhiều người xúc động. Đằng sau khoảnh khắc hội ngộ tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ đồng nghiệp thông thường lại là câu chuyện về tình cảm dành cho những người từng đồng hành trong những năm tháng tuổi trẻ.

Dương Yến Ngọc cùng Phương Thanh đến chúc mừng sự kiện âm nhạc của Hồ Ngọc Hà

Theo lời kể của cựu người mẫu, cô và Hồ Ngọc Hà từng có khoảng thời gian gắn bó khi nữ ca sĩ mới vào TP.HCM lập nghiệp. Cả hai cùng tham gia hoạt động nghệ thuật, vui chơi và trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ. Sau hơn hai thập kỷ, mỗi người có một con đường riêng, nhưng tình cảm giữa họ dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979 tại Hải Phòng, từng là một trong những gương mặt người mẫu nổi bật cùng thế hệ với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà. Năm 2000, cô giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Ngoài hoạt động trên sàn diễn, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Những cô gái chân dài, 1.735 km, Cú đấm và Tiger Team.

Tuy nhiên, cuộc sống của Dương Yến Ngọc trải qua không ít sóng gió. Cô từng hai lần đổ vỡ hôn nhân, hiện làm mẹ đơn thân và có hai người con. Cuối năm 2016, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động showbiz để tập trung giải quyết những vấn đề cá nhân và sức khỏe tinh thần.

Dương Yến Ngọc hiện đang phải đối diện với căn bệnh ung thư cổ tử cung

Thế nhưng, khi cuộc sống vừa dần ổn định, Dương Yến Ngọc lại phải đối diện biến cố sức khỏe. Theo nữ nghệ sĩ, kết quả sinh thiết cho thấy cô mắc ung thư cổ tử cung. Dương Yến Ngọc sau đó được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để kiểm tra chuyên sâu, xác định tình trạng bệnh và hướng điều trị.

Ở tuổi 47, giữa những thử thách liên tiếp, lời tâm sự về cái ôm của Hồ Ngọc Hà càng khiến người đọc cảm nhận rõ hơn sự trân trọng của Dương Yến Ngọc đối với tình cảm bạn bè. Có lẽ, trong những thời điểm khó khăn nhất, đôi khi một cuộc gặp gỡ, một cái ôm chân thành cũng đủ trở thành nguồn động viên quý giá.