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Nữ nghệ sĩ quê Tiền Giang lấy đại gia, sinh 4 con: Anh đi ra đi vào, ôm miết thôi!

PV
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Nữ diễn viên sinh năm 1990 này được ông xã đại gia yêu chiều.

Mới đây, Vân Trang chia sẻ câu chuyện đời thường khiến nhiều người chú ý khi kể về phản ứng của ông xã trước sự thay đổi của mình. Nữ diễn viên dí dỏm cho biết: "Anh bảo dạo này vợ được da và body vừa trắng vừa thơm, lại mướt mịn mềm như bánh mochi, ảnh khoái nên đi ra đi vào ôm miết thui".

Vân Trang chia sẻ Cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và 4 con tại Tiền Giang - Ảnh 1.

Vân Trang chia sẻ chồng nhận xét da và body của cô ngày càng đẹp

Theo lời Vân Trang, trước đây công việc diễn xuất khiến cô thường xuyên phải đi quay dưới nắng gió nên làn da không được như hiện tại. Nữ diễn viên cho biết sau khi tìm được sản phẩm chăm sóc body phù hợp, cô cảm thấy da mềm mượt hơn và đặc biệt là màu da tự nhiên cũng cải thiện.

Câu chuyện nhỏ này phần nào cho thấy sự gần gũi, tình cảm mà vợ chồng Vân Trang vẫn duy trì sau nhiều năm chung sống. Tháng 1/2026, cả hai kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Sau một thập kỷ, "thành quả" mà họ tự hào nhất là một gia đình với bốn người con gồm ba gái, một trai.

Vân Trang chia sẻ Cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và 4 con tại Tiền Giang - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Vân Trang

Vân Trang kết hôn với doanh nhân Lưu Hữu Quân năm 2016. Cô lần lượt có con gái đầu lòng Queenie, cặp song sinh Quianna - Quinita và con trai út Quintin. Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên chủ yếu xoay quanh gia đình, các con và công việc kinh doanh. Hữu Quân phụ trách nhiều phần liên quan đến việc học hành, đưa đón con; Vân Trang đảm nhận việc chăm sóc các bé. Hai vợ chồng cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ ông bà nội ngoại.

Không chỉ chăm lo gia đình, Vân Trang còn cùng chồng phát triển cơ ngơi tại quê nhà. Hữu Quân đầu tư khu sinh thái rộng khoảng 50.000m2 ở Tiền Giang để vợ quản lý, đáp ứng niềm yêu thích vườn tược của cô. Gia đình Vân Trang còn sở hữu một căn biệt thự rộng khoảng 1000m2 tại TP.HCM.

Vân Trang chia sẻ Cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và 4 con tại Tiền Giang - Ảnh 3.

Vợ chồng Vân Trang hiện sở hữu khu du lịch sinh thái rộng 50.000m2 ở Tiền Giang

Vân Trang chia sẻ Cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và 4 con tại Tiền Giang - Ảnh 4.

và sống trong biệt thự rộng 1000m2 ở TP.HCM

Dù hạn chế đóng phim để dành thời gian cho con, Vân Trang khẳng định đam mê nghệ thuật chưa bao giờ mất đi. Đầu năm 2026, cô chia sẻ rằng nếu có cơ hội đủ thuyết phục, cô sẵn sàng trở lại với nghề.

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Tags

Vân Trang

Tiền Giang

Hữu Quân

diễn viên

gia đinh

sao Việt

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