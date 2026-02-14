Nữ nghệ sĩ nửa đêm bị Trấn Thành gọi điện hỏi thẳng

Mới đây, tại chương trình Sao Check, rapper Pháo (thủ vai Hạ trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành) đã chia sẻ về quá trình nhận vai của mình. Cô nói: "Đến giờ tôi vẫn còn phân vân không hiểu vì sao mình lại có mặt trong phim Thỏ ơi của anh Trấn Thành.

Pháo

Tôi không nghĩ đến một ngày tôi có thể trở thành diễn viên. Ngày hôm đó tôi đi thi chương trình Em xinh say Hi xong về nhà, chuẩn bị lên giường đi ngủ vào lúc nửa đêm, thì anh Trấn Thành bất ngờ gọi điện cho tôi.

Tôi giật mình vì cuộc gọi lúc nửa đêm của anh Trấn Thành, vội nhấc máy thì anh hỏi thẳng tôi: "Pháo ơi, em có nghĩ em đóng được phim không?". Tôi bảo: "Em cũng chưa biết nữa".

Anh Trấn Thành không để tôi chần chừ, hỏi lại luôn: "Em có chắc chắn em đóng được phim không?". Tôi chỉ đáp: "Nếu cho em cơ hội thì em sẽ cố gắng".

Anh Thành nghe xong nói luôn: "Vậy nha, sáng mai qua chỗ anh casting".

Gần như tôi chưa có sự chuẩn bị gì hết. Tôi chưa được học diễn xuất, cũng chưa hề nghĩ mình sẽ đi đóng phim bao giờ.

Sáng hôm sau tôi đến gặp anh Trấn Thành thì anh ấy xuýt xoa: "Pháo ơi, vai này hay lắm! Chắc chắn hợp với em. Vai này bao hợp với em".

Tôi nghe vậy háo hức lắm, vội xin kịch bản đọc. Nhưng dòng chữ đầu tiên tôi đọc trong kịch bản là "tiểu tam". Tôi không hiểu vì sao anh Trấn Thành lại nghĩ vai tiểu tam hợp với tôi.

Tôi choáng váng, vội hỏi lại: "Anh ơi, căn cốt của em như thế nào mà anh lại giao vai tiểu tam cho em?". Anh Trấn Thành giải thích: "Vai tiểu tam trong phim này sẽ khác với những phim khác. Nó sẽ có một chút ngây thơ. Anh tin rằng em đủ ngây thơ để diễn vai này ra chất".

Sau đó, tôi casting và được chọn luôn vào vai. Kịch bản casting của tôi cũng rất lạ vì không có thoại. Họ chỉ yêu cầu trong tình huống này thì tôi nên làm gì, còn diễn và thoại như thế nào thì hoàn toàn do tôi lựa chọn.

Anh Thành đưa thêm cho tôi một bạn nam cũng đi casting và chưa biết gì hết. Anh ấy yêu cầu chúng tôi phải diễn cảnh yêu nhau. Tôi đau đớn quỵ lụy quỳ xin sự thương hại từ bạn trai. Anh Thành chỉ cho tôi thời gian chuẩn bị đúng 5 phút".