Nữ nghệ sĩ nổi tiếng: “Tới khi phải uống thuốc thần kinh thì tôi mới hiểu mình không bình thường”

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, là thế hệ người mẫu kỳ cựu, cùng thời với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Anh Thư, Ngọc Thúy... Cô từng đoạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Năm đó, Ngô Thanh Vân đoạt á hậu 2 và siêu mẫu Bảo Ngọc giành ngôi vị hoa hậu.

Ngoài vai trò người mẫu, Dương Yến Ngọc từng tham gia một số phim ảnh như: Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger team, 1735 km, Những ngọn nến trong đêm 2, Thạch thảo…

Tuy sự nghiệp rực rỡ, là gương mặt cái tên được nhiều người biết đến nhưng cuộc sống riêng của cô rất nhiều thăng trầm. Dương Yến Ngọc từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và 2 lần sinh con. Cả hai lần sinh nở, cô đều trầm cảm sau sinh rất nặng, tới mức phải uống thuốc thần kinh.

Dương Yến Ngọc.

Trong chương trình “Chát cùng mẹ bỉm sữa”, nữ nghệ sĩ tâm sự: “Vì tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ của gia đình thì gia đình trọn vẹn là phải có chồng và 2 con. Vợ chồng sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió để đến bến bờ hạnh phúc như ba mẹ mình. Nhưng không phải cứ muốn là được.

Khi trải nghiệm 2 người chồng thì tôi nghĩ, mình nên chấp nhận số phận đã sắp đặt. Tại sao mình lại khiếm khuyết về gia đình như vậy. Nó có lý do.

Khi mình hiểu lý do rồi thì mình sẽ sống cuộc sống rất hạnh phúc chứ không nhìn vào gia đình khác để so sánh, để mong muốn cuộc đời mình giống như như họ. Nếu mình so sánh như vậy thì mình sẽ không bao giờ hạnh phúc”.

Khi MC Thanh Vân hỏi về trầm cảm sau sinh, Dương Yến Ngọc bộc bạch: “Tôi bị trầm cảm sau sinh 2 lần nhưng thời điểm đó, phương tiện truyền thông chưa nhắc nhiều về bệnh này nên bản thân tôi không biết đó là trầm cảm.

Lúc đó mình chỉ là, mình đang có 1 gia đình hạnh phúc, con ngoan, không gặp áp lực trong việc chăm em bé. Các con rất tự lập vì kỹ năng chăm sóc con của tôi rất tốt, con ăn ngon ngủ ngon, không bệnh vặt, không cần đi bệnh viện, cuộc sống rất tốt nhưng tôi lại luôn trong trạng thái tiêu cực, luôn suy nghĩ là gia đình này sắp tan vỡ tới nơi rồi.

Tôi nghĩ mình là người mẹ bất tài vô dụng, mình cứ bị tưởng tượng ra như vậy. Thời điểm đó, mình không được ai giải thích nên tình trạng trầm cảm cứ tăng dần. Cho tới một lúc mình cảm thấy cần phải kết thúc sự sống này, kết thúc tất cả những gì mình đang sở hữu vì mình quá tệ.

Dương Yến Ngọc trải qua nhiều đau khổ trong cuộc sống riêng.

Người chồng lúc đó cũng không hiểu là tôi đang trầm cảm. Tôi Không đổ thừa người khác, đơn giả là vì không hiểu nhau trong thời kỳ đó, thiếu thông tin vợ đang trong giai đoạn đó thì người chồng, người cha sẽ tư vấn thế nào để mình chuyển tâm lý từ tiêu cực sang tích cực.

Trầm cảm không phải chỉ đến khi bạn đang tiêu cực đâu mà nó đến ngay cả lúc cuộc sống của bạn đang rất ổn nhưng bạn lại luôn suy nghĩ tiêu cực.

Những người xung quanh nói tôi không bình thường, có những hành vi không bình thường. Và khi trầm cảm tăng dần lên cấp độ 4 thì các nhà khoa học bảo là tâm thần phân liệt và phải uống thuốc thần kinh.

Lúc đó, tôi mới chính thức đi tìm hiểu tại sao cuộc đời mình bi kịch như vậy trong khi mình không thiếu gì. Mình có nhan sắc, có trí tuệ, chăm chỉ, gia đình, bạn bè, con cái… ở mức độ 8 điểm trở lên.

Lúc đó, tôi ý thức được là mình không bình thường. Còn trước đó, tôi còn hận là tại sao mọi người nói mình không bình thường. Tới khi phải uống thuốc thần kinh thì tôi mới hiểu mình không bình thường. Lúc này tôi mới tỉnh thức để đi tìm hiểu về chính bản thân mình.

Trên hành trình đi tìm chính mình, tôi lại biết rằng, trầm cảm đến từ gien gia đình nữa. Trầm cảm bắt nguồn từ các trạng thái tâm lý khác nhau như rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, tăng động giảm chú ý…

Nhưng trong chính những chuỗi ngày đen tối đó, cô tìm lại được chính mình, tự chữa lành và có cuộc sống hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Khi mẹ tôi sống trong lo âu, bất an, sợ hãi thì lúc sinh ra tôi sẽ kèm theo tất cả những trạng thái đó trong quá trình mang bầu. Và tôi sẽ bị nặng hơn. Nhưng con tôi sống trong tình yêu thương nên khi nó được sinh ra, nó không bị tăng động như tôi. Bởi vậy, thời gian mang bầu rất quan trọng.

Khi có hành trình tìm hiểu chính mình như vậy, tôi mới tự chữa lành được cho mình. Còn tất cả những phương pháp bên ngoài chỉ là hỗ trợ mình thôi. Khi đó, tôi hạnh phúc vì mình bắt đầu có cái nhìn bao dung và thấu hiểu.

Ví dụ, giờ ai làm tổn thương tôi thì giờ tôi rất thương người đó. Vì người đó không cố tình làm tổn thương tôi, chỉ là bên trong họ cũng có những uất ức, rối loạn lưỡng cực nào đó, tôi chỉ là người xuất hiện đúng lúc họ đang bị vậy nên họ xả ra tất cả những tiêu cực đó. Và khi mình sống như vậy, mình mới hạnh phúc”.