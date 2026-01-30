Nữ nghệ sĩ ngồi bán hàng lề đường ở Mỹ: "Đừng nghĩ đây là thiên đường"

Vừa qua, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Tuấn Cảnh (bố ruột bé Xuân Mai) đã mang bánh chưng ra một phiên chợ của người Việt ở Mỹ để bán.

Được biết, cộng đồng người Việt ở Mỹ thường có các phiên chợ mở ở ngoài trời, nơi mọi người tự đem đồ nhà mình làm được ra buôn bán, trao đổi, kiếm thêm thu nhập. Các chợ phiên này thường họp từ sáng tới trưa chiều.

Thúy Nga đi chợ phiên ở Mỹ

Sau khi ngồi dưới nắng bán bánh chưng xong, Thúy Nga nhận định: "Thực ra hôm nay tôi và anh Tuấn Cảnh trải nghiệm đem bánh chưng ra chợ, ngồi bán ở lề đường giống như mọi người.

Chúng tôi muốn tập bán hàng ngoài chợ, ngồi ở lề đường bán hàng xem cảm giác ra sao. Đúng là đi một vòng mới thấy thương bà con mình.

Mọi người đừng nghĩ đây là thiên đường. Mọi người thấy đấy, người ta ở Mỹ cũng phải đi bán từng món đồ, kiếm từng đồng một, rất cực khổ.

Chúng tôi ra chợ hơi trễ nên chợ không còn đông, nếu ra tầm 8-9 giờ sáng là đông lắm. Nhưng cũng may chúng tôi ra tầm trưa muộn vãn chợ rồi mới ngồi quay clip được, không là không quay được gì vì đông. Nhưng mọi người cũng thấy cuộc sống ở Mỹ rất đời thường, rất vui.

Bữa giờ nhiều người hỏi tôi có bán bánh chưng Tết không, có ship không. Tôi xin trả lời luôn là Tết này anh Tuấn Cảnh sẽ gói bánh chưng bán cho mọi người, ship 24/24 luôn.

Bánh anh Tuấn Cảnh là tự tay gói, rất ngon, gói rất chặt, làm rất có tâm, nếp ít, thịt và đỗ nhiều, ăn rất cuốn. Bánh chưng này để ngoài cũng không bị thiu. Anh ấy gói bằng lá chuối và rửa rất sạch.

Anh Tuấn Cảnh cũng bán số lượng ít thôi vì chỉ có một mình anh ấy làm và ban ngày thì phải đi làm công việc khác, tối về mới ngồi gói bánh chưng được.

Bánh chưng anh Tuấn Cảnh gói ngon lắm, tôi ăn hai cái một ngày không chán. Quang Lê cũng rất thích ăn".

Tuấn Cảnh nói: "Hôm nay Thúy Nga dặn tôi mới làm, tôi gói 70 cái mà có người đặt 30 cái luôn rồi".

Được biết, Thúy Nga và Tuấn Cảnh vừa đến đầu chợ, chưa kịp bán bánh chưng thì đã có người gạ mua rau. Thúy Nga thương cho hoàn cảnh người này nên mua ủng hộ hai mớ rau.