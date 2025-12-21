Nữ nghệ sĩ nghèo khổ chống gậy nhận 25 triệu, bật khóc nói với NSƯT Kim Tử Long

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã tổ chức một đêm nhạc tại nhà hàng của mình để quyên góp ủng hộ nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh hiện đang sống trong cảnh neo đơn, nghèo khó, không người thân thích.



Dù đã tuổi cao sức yếu và bị nhiều bệnh tật, phải chống gậy lên sân khấu, nhưng nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh vẫn nhớ nghề và cất giọng hát một trích đoạn tuồng cổ vô cùng mùi mẫn, khiến ai cũng xúc động.

Đây cũng là dịp hiếm hoi nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh được trở lại sân khấu biểu diễn sau một thời gian dài bệnh tật.

Trong lúc nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hát, nhiều khán giả cũng lên tặng tiền mặt cho bà. Được biết, việc khán giả tặng tiền cho nghệ sĩ khi đang hát trên sân khấu là một văn hóa truyền thống của cải lương từ xưa, khi các nghệ sĩ còn nghèo, đi hát khắp nơi, ngủ đường ngủ chợ.

Kim Tử Long chia sẻ: "Cô Hoa Mỹ Hạnh cùng thời với NSND Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tuấn… nhưng cuộc sống hiện tại của cô khó khăn quá nên tôi muốn tổ chức chương trình này để quyên góp giúp cô".

Ngoài số tiền khán giả tặng trực tiếp trên sân khấu, chương trình của Kim Tử Long đã quyên góp được 25 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được anh đổi sang tiền mặt và gửi trực tiếp cho nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh cầm số tiền, xúc động bật khóc nói: "Tôi cảm ơn nhiều lắm. Tính tới Tết này là tôi 70 tuổi rồi.

Tôi đang run vì mừng quá. Tôi đã hết tiền trị bệnh rồi. Tôi nằm một chỗ 2 năm nay, mới đi lại được mấy tháng nay. Giờ có số tiền này, tôi mừng lắm vì được trị bệnh. Tôi còn nhiều bệnh lắm.

Tôi cảm ơn Kim Tử Long. Nhờ Kim Tử Long mới có chương trình này. Tôi cảm ơn các nghệ sĩ, khán giả tới đây ủng hộ tôi. Tôi mừng lắm, không biết nói sao".

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, ngôi sao cải lương lừng lẫy một thời, hiện đang trải qua những năm tháng tuổi già trong cảnh nghèo khó và cô độc tận cùng.

Ở tuổi ngoài 70, thay vì được an hưởng tuổi già, bà phải thuê một căn trọ nhỏ hẹp tại TP.HCM và mưu sinh bằng nghề sơn móng dạo để trang trải qua ngày. Đôi bàn tay từng múa kiếm, cầm quạt trên sân khấu rực rỡ giờ đây chai sần vì hóa chất và sự nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh.

Sau những biến cố đau thương của gia đình, bà sống neo đơn, không chồng con bên cạnh, lại thường xuyên đối mặt với bệnh tật tuổi già như thấp khớp và tim mạch.

Những lúc vắng khách, bà chỉ biết nhìn vào những tấm ảnh cũ thời hoàng kim để tìm chút niềm an ủi trong ký ức. Dù cuộc sống hiện tại đầy rẫy thiếu thốn và bấp bênh, nữ nghệ sĩ vẫn giữ lòng tự trọng, không muốn làm phiền lụy đến ai. Hình ảnh một cô đào tài sắc vẹn toàn năm nào giờ lủi thủi trong xóm trọ nghèo khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa cho kiếp "tằm nhả tơ" của người nghệ sĩ.