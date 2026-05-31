Nữ nghệ sĩ làm mẹ đơn thân ở Mỹ: "Tôi không phải sơ tán đi đâu hết"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ lý do vì sao thời gian gần đây cô rời căn nhà đang ở, để dọn sang sống tại căn biệt thự đã mua từ lâu, nhưng để không ở Fountain Valley (Mỹ).

Thúy Nga

Cô nói: "Mấy hôm nay tôi đang ở căn nhà tại Fountain Valley, chứ không ở nhà cũ. Tôi về đây vì hôm nay con gái tôi muốn rủ bạn bè tới nhà chơi, ăn uống với nhau. Vì thế nên tôi về đây để lo ăn uống cho tụi nhỏ.

Nhiều người ở Việt Nam và các tiểu bang khác đều hỏi tôi là nhà cũ của tôi ở khu Garden Grove, mà khu này đang có sự cố rò rỉ khí gas khá nghiêm trọng, thì tôi có bị ảnh hưởng gì không.

Thực ra, tôi ở phía trên của Garden Grove, cách xa cái nhà máy bị rò rỉ hóa chất, khí gas đó, nên tôi không bị ảnh hưởng, cũng không phải sơ tán đi đâu hết, cứ ở yên một chỗ.

Chỉ là con gái tôi và mấy đứa bạn nó muốn lên nhà này ở Fountain Valley để vui chơi, ăn uống nên tôi cũng lên theo mấy hôm để sẵn nghỉ ngơi, picnic".

Được biết, Thúy Nga ngoài đi diễn còn kinh doanh buôn bán và làm Youtube, nên có nguồn thu nhập khá ổn định, kinh tế khá giả. Cô kinh doanh online và bán rất nhiều mặt hàng khác nhau, từ tổ yến, trái cây, thực phẩm chức năng tới mỹ phẩm, đồ ăn, phân bón…

Nhờ kinh doanh phát đạt, Thúy Nga từ cách đây vài năm đã tậu thêm một căn biệt thự rộng lớn tại Fountain Valley, có cả sân vườn, bể bơi. Cô còn bỏ thêm tiền để sửa chữa, mua sắm nội thất cho biệt thự theo ý mình.

Tuy nhiên, vì công việc buôn bán, nên Thúy Nga chủ yếu vẫn ở nhà cũ tại khu Garden Grove, nơi bạn bè, khách hàng thường xuyên tới chơi, mua sắm. Căn biệt thự mới tậu, Thúy Nga gần như để không, chỉ thi thoảng tới để quay talkshow. Nữ danh hài cũng từng mua thêm một căn biệt thự khác, nhưng gặp một số vấn đề về pháp lý.

Thúy Nga cho biết, cô rất thích xây nhà nên có đam mê mua nhà, về tự sửa sang rồi bán đi, cứ thế trở thành một nghề kinh doanh tay trái của cô. Dù làm mẹ đơn thân, sống tại Mỹ một mình nhưng Thúy Nga lại rất tháo vát, giỏi giang trong việc làm ăn.