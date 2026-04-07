Nữ nghệ sĩ không đi diễn vẫn giàu có bậc nhất showbiz Việt: Tài sản vượt 400 tỷ, 5 két sắt kim cương, được sắc phong tước vị "Công chúa châu Á

"Chị đại hột xoàn", "Đại gia kim cương", "Phú bà Vbiz"... là những danh xưng cư dân mạng dành cho Lý Nhã Kỳ. Sau nhiều năm vào showbiz, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản kếch xù bao gồm biệt thự, siêu xe, kim cương, đồ hiệu...mà có lẽ, ít ai sánh kịp.

Khối tài sản nhiều không đếm xuể

Ở tuổi U50, Lý Nhã Kỳ có hàng loạt bất động sản “khủng” trải dài từ TPHCM cho đến Lâm Đồng,...Đáng chú ý nhất là biệt thự xa hoa với kiến trúc hoàng gia ở TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Cơ ngơi này của người đẹp nổi bật sắc vàng chủ đạo và khiến người xem choáng ngợp với không gian rộng, sang trọng, nội thất nhập khẩu từ châu Âu và kiểu trang trí mạ vàng, báo Lao Động đưa tin.

Lý Nhà Kỳ sở hữu rất nhiều bất động sản, trải dài khắp các tỉnh

Cô còn một căn biệt thự trắng xa hoa giữa trung tâm TPHCM. Bạch dinh của Lý Nhã Kỳ được thiết kế tiện nghi, sang trọng, có cả khu giải trí, phòng tập gym, ban công rộng rãi trồng nhiều cây xanh.

Chưa hết, Lý Nhã Kỳ còn xây một biệt phủ ở Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Được biết, biệt phủ này rộng 10.000 m2. Cô xây dựng cơ ngơi này để tặng mẹ. Ngôi nhà mang đậm kiến trúc Việt Nam với loạt nội thất được làm từ gỗ quý và lợp ngói đỏ.

Lý Nhã Kỳ còn có một khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Lâm Đồng. Resort này chính thức khai trương vào năm 2019, được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, với tông màu trắng chủ đạo và sử dụng gỗ thông cho nội thất.

Tổng diện tích resort này là 7.000 m2, bao gồm 16 căn nhà, khu vực tiệc ngoài trời sức chứa 100 khách, vườn riêng cho mỗi biệt thự, phòng chờ, nhà hàng, bãi đậu xe và siêu thị 24/24.

Bên cạnh đó, cô còn có một trang trại rộng lớn. Trang trại rau quả hữu cơ của Lý Nhã Kỳ là một khu vườn rộng lớn ở Lâm Đồng, nơi cô trồng rau củ, hoa quả theo phương pháp hữu cơ. Trang trại rộng 50 hecta và cách trung tâm của Đà Lạt khoảng 20 km.

Năm 2024, Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ trên trang cá nhân để làm rõ thông tin cô có 400 tỷ đồng, 5 két sắt để chứa kim cương. Theo đó, "phú bà" Vbiz cho biết đây chỉ là thống kê cũ, hiện số tài sản cô có trong tay đã vượt những con số kia. "Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ tôi giàu hơn nữa, cập nhật con số mới đi, mấy con số cũ này tào lao", Lý Nhã Kỳ nhấn mạnh. Dù nữ diễn viên không tiết lộ con số cụ thể về tài sản hiện tại nhưng qua những dòng chia sẻ này cũng đoán được "không phải dạng vừa".

Sự nổi tiếng của Lỹ Nhã Kỳ từng khiến tờ South China Morning Post phải đưa tin. Theo bài bào đăng vào đầu năm 2022, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ ước tính khoảng 17 triệu USD (gần 385 tỉ đồng). Nữ diễn viên hiện sở hữu hàng loạt bất động sản đắt giá trải dài từ TP.HCM cho đến Đà Lạt, Vũng Tàu… Ngoài ra, cô còn có du thuyền với giá 4,4 triệu USD (gần 100 tỉ đồng).

Về đồ hiệu, Lý Nhã Kỳ có khoảng 400 chiếc túi, có cái khoảng vài chục tỷ đồng. Số lượng túi đắt đỏ nhiều đến mức đôi khi có mất vài chiếc Lý Nhã Kỳ cũng không nhận ra.

"Có khi mua nhiều quá không quản lý hết rồi bị mất nhiều món mà Kỳ không biết luôn. Có những dòng túi Kỳ thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình. Và để tổng kết số tiền phải chi cho những bộ sưu tập này Kỳ cũng không thể nhớ hết. Phần lớn tôi mua trong những chuyến công tác nước ngoài. Cứ đi shopping thấy mẫu mới là lại gom về. Giờ nhà cô có đến 2 phòng chỉ để chất đồ thời trang mà thôi", Lý Nhã Kỳ cho biết.

Trong một chương trình, Lý Nhã Kỳ từng "flex" số kim cương: "Giờ bồ không có, chồng vẫn chưa thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi. Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó".

Công chúa châu Á

Ngày 15/12/2016, Lý Nhã Kỳ chính thức được sắc phong Công chúa Châu Á bộ tộc Mindanao tại thành phố Davao (thuộc quần đảo Mindanao- Philippines), theo VietNamplus.

Trước đó, vào tháng 9/2016, Hoàng đế tối cao châu Á - Mangacop Unipa Saud Al Hadj đại diện cho chính quyền bộ tộc Mindanao, Tổ chức Vương quốc Hồi giáo Hoàng gia tại Hội nghị Đông Nam Á đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố công nhận tước vị Công chúa châu Á và Việt Nam cho Lý Nhã Kỳ: Putri Lý Nhã Kỳ (Princess of Asia and Vietnam).

Chính quyền bộ tộc Mindanao, Vương quốc Hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro và Tổ chức Vương quốc Hồi giáo Hoàng gia muốn thông qua đại lễ sắc phong Công chúa châu Á Lý Nhã Kỳ để khôi phục các nghi lễ hoàng tộc.

Ở độ tuổi U50, Lý Nhã Kỳ hiện vẫn còn độc thân

Đại lễ là cầu nối các thành viên hoàng tộc, các công chúa Mindanao – Philippines với các nước Đông Nam Á khác, đồng thời là dịp để Tổ chức Vương quốc Hồi giáo Hoàng gia thúc đẩy sự hòa bình, thống nhất, đoàn kết và phát triển trong nước cũng như tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Công chúa Lý Nhã Kỳ được Vua cha là Hoàng đế tối cao châu Á - Mangacop Unipa Saud Al Hadj đặt rất nhiều kỳ vọng. Hoàng đế mong con gái ông, Công chúa Lý Nhã Kỳ, sẽ là một Công chúa hòa bình châu Á, một người con làm rạng danh cho Vương quốc hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro và Chính quyền bộ tộc Mindanao.