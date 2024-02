Nữ minh tinh Penthouse làm rõ tin bỏ rơi quý tử mắc bệnh não

Sáng 6/2, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Shin Eun Kyung (Penthouse) vừa xuất hiện trên chương trình The Village Presidents People (tvN) và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về quý tử 20 tuổi mắc bệnh não úng thủy. Đặc biệt, minh tinh họ Shin bất ngờ lên tiếng làm rõ nghi vấn bỏ rơi con trai gây xôn xao dư luận thời gian trước.

Trước ống kính, nữ diễn viên Penthouse mạnh mẽ phủ nhận tin đồn bỏ bê con cái: "Tôi không thể dành thời gian ở bên con vào dịp cuối tuần, nhưng tuần nào tôi cũng tới thăm thằng bé. Không có chuyện tôi hắt hủi con mình. Con tôi luôn cần có người ở bên để có thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Thằng bé không thể sống thiếu sự giúp đỡ của người khác". Được biết, con trai Shin Eun Kyung sống cùng bà nội sau khi bố mẹ ly hôn.

Nữ diễn viên họ Shin mạnh mẽ bác bỏ tin đồn bỏ rơi con trai mắc bệnh não úng thủy

Cũng trong chương trình The Village Presidents People mới đây, nữ diễn viên Kim Soo Mi lên tiếng bênh vực người bạn thân Shin Eun Kyung: "Tôi dùng bữa với Eun Kyung thường xuyên. Cô ấy luôn nỗ lực sống vì con trai. Eun Kyung thật bất hạnh khi bỗng nhiên dính phải tin đồn bỏ rơi con cái. Ai hắt hủi con mình tôi không biết nhưng riêng Eun Kyung, tôi khẳng định cô ấy không phải loại người như thế".

Nữ diễn viên Kim Soo Mi bênh vực người đồng nghiệp họ Shin ngay trên sóng truyền hình

Trước đó, 1 số nguồn tin cho hay Shin Eun Kyung gần như không còn tới thăm quý tử. Từ đây, nghi vấn minh tinh họ Shin xa lánh con trai đã xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Shin Eun Kyung kết hôn với cựu CEO công ty quản lý hồi năm 2003 trong sự chúc mừng của người hâm mộ. Cặp đôi vỡ òa đón con trai chào đời chỉ 1 năm sau đó. Đáng tiếc, tới năm 2007, minh tinh Penthouse và chồng cũ chính thức "đường ai nấy đi".

Shin Eun Kyung sinh năm 1973, chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách điễn viên nhí khi mới 14 tuổi qua tác phẩm truyền hình Desire it Bit. Đến giai đoạn trưởng thành, nữ diễn viên trở nên nổi tiếng khắp Hàn Quốc nhờ vai nữ chính ở phim điện ảnh kinh điển Vợ Tôi Là Gangster. Từ đó tới nay, Shin Eun Kyung tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm nổi đình nổi đám như Oh My Ghost, The Last Empress, Penthouse... Tại Kbiz, nghệ sĩ họ Shin được giới chuyên môn công nhận ở khả năng diễn xuất đa dạng.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và cựu CEO chỉ kéo dài khoảng 4 năm

Shin Eun Kyung trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim truyền hình, điện ảnh ăn khách

Nguồn: Kbizoom