Nữ minh tinh được mệnh danh là "nữ hoàng EQ cao nhất Cbiz": Sở hữu khối tài sản hơn 18.000 tỷ đồng, “tái sinh” rực rỡ sau ly hôn



Thủ khoa ĐH nhưng vẫn bị người nhà chê "học dốt"

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch luôn được nhắc đến như một trong những nữ minh tinh thành công và giàu có bậc nhất. Ít ai biết, trước khi nổi tiếng, cô từng là thủ khoa khi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh – ngôi trường được xem là “lò luyện” của nhiều ngôi sao hàng đầu Cbiz. Thành tích ấy khiến công chúng ngưỡng mộ, nhưng trong mắt gia đình, Dương Mịch lại chưa bao giờ được đánh giá cao về chuyện học hành.

Theo đó, nữ diễn viên sinh ra trong gia đình có nền tảng học thức vững vàng. Cha cô là cảnh sát hình sự, còn mẹ và ông bà nội đều là giáo viên. Đặc biệt, bác cả của cô là giáo sư nổi tiếng tại Đại học Thanh Hoa – trường đại học danh giá nhất Trung Quốc. Chính người bác này từng thẳng thắn chê cháu gái là “học dốt nhất nhà” và nhận xét: "Trong nhà tôi có một đứa cháu gái học không giỏi cho lắm nên chạy đi làm diễn viên rồi”, “Ở nhà chúng tôi, thi không đỗ Thanh Hoa chính là đồ ngốc".

Quả thật, các anh chị em họ của Dương Mịch đều học ở những trường hàng đầu: hai người là sinh viên Đại học Thanh Hoa, một người khác lấy bằng thạc sĩ tại Harvard. Bản thân nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng từ nhỏ đến lớn, cô thường bị họ hàng chê “học dốt”, “không chăm chỉ bằng con nhà người ta”. Chính áp lực đó đã trở thành động lực để cô nỗ lực gấp nhiều lần nhằm chứng minh bản thân.

Dù thành tích học tập không nổi trội như các thành viên trong gia đình song trong kỳ thi đại học, Dương Mịch từng đạt 583 điểm – mức điểm mơ ước của nhiều thí sinh, đủ để đỗ vào những trường top đầu nếu không chọn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Không chỉ học giỏi, Dương Mịch còn khiến khán giả nể phục bởi sự tinh tế và khả năng xử lý tình huống khéo léo. Trên sóng truyền hình, khi đối diện với những câu hỏi khó từ MC, cô thường linh hoạt dùng sự hài hước để chuyển hướng, vừa bảo vệ hình ảnh cá nhân, vừa tạo không khí thoải mái cho chương trình. Trên phim trường, cô lại ghi điểm bởi sự chuyên nghiệp và thái độ tinh tế trong quan hệ với đồng nghiệp.

Vừa tài năng, xinh đẹp lại khéo léo trong ứng xử, việc Dương Mịch gặt hái thành công và xây dựng mối quan hệ rộng rãi trong giới giải trí là điều dễ hiểu.

Là biểu tượng thành công của showbiz Hoa ngữ

Xuất thân là sao nhí, nhưng khi bước vào showbiz với tư cách diễn viên trưởng thành, Dương Mịch đã trải qua không ít gian nan. Sau nhiều vai phụ, bước ngoặt lớn đến vào năm 2011 khi nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong “Cung tỏa tâm ngọc”.

Bộ phim tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, đưa tên tuổi Dương Mịch vươn lên hàng tiểu hoa đán nổi bật nhất thế hệ 8X. Từ đó, con đường nghệ thuật của cô ngày càng thăng hoa với loạt tác phẩm ăn khách như “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, “Phù Dao hoàng hậu”.

Dù không ít lần vấp phải nghi ngờ về khả năng diễn xuất, thậm chí bị gán mác “bình hoa di động”, Dương Mịch vẫn không nản lòng. Cô kiên trì rèn luyện, không ngừng thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Nhờ vậy, nữ diễn viên từng bước xóa bỏ định kiến, chứng minh thực lực qua loạt tác phẩm đa dạng.

Từ sự bền bỉ ấy, Dương Mịch dần củng cố vị thế minh tinh hạng A trong Cbiz. Cô không chỉ là gương mặt bảo chứng phòng vé và rating truyền hình, mà còn trở thành một trong những biểu tượng thành công hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc.

Hình ảnh của Dương Mịch từ đó không chỉ gắn liền với nhan sắc và danh tiếng, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên trì vượt bậc. Câu chuyện của cô cho thấy, những lời chê bai không phải rào cản, mà có thể trở thành động lực để một người phụ nữ khẳng định vị thế và tỏa sáng ở đỉnh cao sự nghiệp.

Không dừng lại ở diễn xuất, Dương Mịch còn khẳng định bản lĩnh trong lĩnh vực kinh doanh. Cô là cổ đông lớn của nhiều công ty giải trí, tham gia đầu tư bất động sản, thương mại và đồng thời sáng lập công ty riêng để đào tạo, nâng đỡ lớp diễn viên trẻ. Chính sự nhạy bén ấy đã giúp Dương Mịch xây dựng nền tảng tài chính vững chắc song song với sự nghiệp nghệ thuật.

Theo Sohu, tính đến năm 2023, sau hơn 20 năm hoạt động trong showbiz, nữ diễn viên 39 tuổi sở hữu khối tài sản khoảng 5 tỷ NDT (hơn 18.400 tỷ đồng). Đây là con số mà hiếm nghệ sĩ cùng thế hệ có thể chạm tới.

Về đời tư, sau khi ly hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy, nữ diễn viên vẫn duy trì tình trạng độc thân và ít khi lên tiếng về những tin đồn tình cảm. Dương Mịch chia sẻ, với kinh nghiệm hoạt động trong showbiz nhiều năm, cô không muốn tiết lộ những mối quan hệ cá nhân.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ không khiến Dương Mịch gục ngã, ngược lại còn trở thành bước ngoặt giúp cô “tái sinh”. Thoát khỏi những ràng buộc gia đình, Dương Mịch tìm lại sự tự do, niềm vui sống và tinh thần lạc quan. Nữ minh tinh tập trung toàn lực vào sự nghiệp. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của Dương Mịch luôn toát lên khí chất mạnh mẽ, tự tin và tràn đầy năng lượng. Điều này không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Ánh Lê (Tổng hợp)