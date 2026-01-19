Nữ MC vừa bị “cấm cửa” vì khoe giàu, soi cách dạy con mới thấy: Vượt xa tưởng tượng người bình thường

Việc MC Lý Tương - gương mặt vàng một thời của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam (Trung Quốc) bất ngờ bị khóa hàng loạt tài khoản mạng xã hội lớn tại Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận. Trong khi các nền tảng không công bố lý do cụ thể, nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân đến từ lối sống phô trương sự giàu có, đi ngược lại chủ trương tiết kiệm và chiến dịch “thanh lọc môi trường Internet” đang được siết chặt tại Trung Quốc.

Ở góc độ xã hội, câu chuyện “bị cấm cửa vì khoe giàu” nhanh chóng trở thành ví dụ điển hình cho việc tư tưởng sùng bái vật chất đang bị xem là nhạy cảm. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện của Lý Tương có lẽ vẫn còn một lát cắt khác đáng để bàn luận kỹ hơn: cách nữ MC này nuôi dạy con gái Vương Thi Linh trong một môi trường vượt xa trí tưởng tượng của số đông.

MC Lý Tương

Nuôi con bằng điều kiện tốt nhất từ vật chất đến giáo dục

Không thể phủ nhận, Lý Tương là mẫu phụ huynh sẵn sàng dốc toàn lực cho con. Từ nhỏ, Vương Thi Linh đã được sử dụng những món đồ đắt tiền, học trong môi trường giáo dục cao cấp, được đào tạo bài bản về ngoại ngữ, nghệ thuật, âm nhạc, kỹ năng sống.

Cuối năm 2024, Lý Tương khiến truyền thông và các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc được một phen xôn xao khi đăng ảnh khoe đã tặng con gái một chiếc xe sang Rolls-RoyceRoll-Royce khi cô bé chỉ mới 15 tuổi. Đồng thời, nữ MC cũng tiết lộ thêm rằng ở London (Anh), 16 tuổi đã được thi lấy bằng.

Trước đó, Vương Thi Linh cũng từng khiến dư luận xôn xao khi cùng mẹ xuất hiện tại một bữa tiệc tối ở Paris, Pháp vào cuối năm 2024. Điều đáng nói là cô bé 15 tuổi được ưu ái đứng ở vị trí trung tâm khi chụp ảnh cùng nữ diễn viên nổi tiếng Tân Chỉ Lôi và cựu tổng biên tập tạp chí Vogue - Trương Vũ. Đến tháng 12/2024, Vương Thi Linh tiếp tục được tham dự tiệc đêm Giáng sinh cùng “nữ thần” showbiz Lưu Diệc Phi, nam diễn viên Lý Hiện và Lưu Xung - Tổng Biên tập tạp chí Vogue Trung Quốc. Tháng 1/2025, MC Lý Tương lại lần nữa gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh con gái ăn tối cùng nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc - Chương Trạch Thiên lên mạng xã hội lên mạng xã hội.

MC Lý Tương cũng từng chia sẻ cô luôn cho con gái sử dụng những món đồ tốt nhất và đắt nhất. Theo nữ MC quyền lực, kể từ lúc Vương Thi Linh chào đời, cô từng có thời gian tốn hơn 600.000 NDT/tháng (hơn 2 tỷ đồng) để mua sắm quần áo và vật dụng cá nhân cho con. Đến khi trưởng thành, Vương Thi Linh nhiều lần gây sốt vì diện toàn trang phục và phụ kiện xa xỉ từ các thương hiệu lớn.

Không chỉ vậy, Lý Tương còn cho con gái theo học tại trường quý tộc Benenden ở Anh, được mệnh danh là “trường quý tộc” vì công chúa Hoàng gia Anh Anne và công chúa Đan Mạch Benedikte cũng từng học ở nơi này.

Ở tuổi 16, Vương Thi Linh gây ấn tượng bởi khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, thần thái tự tin, phong cách điềm đạm khi xuất hiện tại các sự kiện quốc tế. Nhiều người cho rằng, nếu tách khỏi yếu tố “xa hoa”, kết quả mà Lý Tương đạt được trong việc giáo dục con là điều không thể phủ nhận: một cô bé được trang bị tốt về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh xã hội.

Khi sự đủ đầy vật chất đi kèm áp lực vô hình

Tuy nhiên, chính việc nuôi con trong ánh hào quang và sự giàu có cũng đặt ra không ít câu hỏi. Vương Thi Linh lớn lên dưới sự theo dõi của công chúng, từng hứng chịu những bình luận ác ý về ngoại hình khi bước vào tuổi dậy thì, chứng kiến biến cố gia đình khi cha mẹ ly hôn. Đó là những trải nghiệm tâm lý mà không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Nhiều chuyên gia tâm lý từng cảnh báo, trẻ em được bao bọc quá kỹ về vật chất có thể gặp khó khăn trong việc đối diện với thất bại, thiếu hụt khả năng chịu đựng áp lực nếu không được dạy song song về giá trị lao động, sự tiết chế và lòng biết ơn. Việc “cho con những thứ tốt nhất” nếu không đi kèm định hướng đúng đắn, rất dễ bị hiểu lệch thành “đặc quyền”, thay vì động lực phấn đấu.

Vương Thi Linh

Ranh giới mong manh giữa “đầu tư cho con” và “phô diễn thành công”

Tranh cãi quanh Lý Tương thực chất phản ánh một câu hỏi lớn hơn của xã hội hiện đại: Cha mẹ giàu có nên thể hiện việc nuôi con như thế nào là phù hợp? Với riêng nữ MC này, việc công khai chi tiêu khổng lồ cho con gái từng được xem là niềm tự hào, nhưng trong bối cảnh xã hội Trung Quốc đang đề cao tiết kiệm và giá trị giản dị, nó lại trở thành điểm nhạy cảm.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng, việc Lý Tương bị “cấm cửa” vì lối sống khoe giàu không đồng nghĩa với việc cách dạy con của cô hoàn toàn sai. Bởi xét cho cùng, giàu có không phải là lỗi, và việc tạo điều kiện tối đa cho con phát triển cũng là mong muốn chính đáng của nhiều bậc cha mẹ nếu họ có đủ khả năng.

Câu chuyện của MC Lý Tương cho thấy, điều khiến xã hội tranh cãi không chỉ là khối tài sản khổng lồ mà là cách nó được phô bày trước công chúng. Trong khi đó, việc nuôi dạy Vương Thi Linh lại mở ra một góc nhìn khác: giàu có có thể tạo ra lợi thế, nhưng không tự động tạo ra giá trị nếu thiếu sự dẫn dắt đúng hướng.

Sau cùng, câu hỏi quan trọng không phải là “tiêu bao nhiêu tiền cho con”, mà là cha mẹ dạy con hiểu thế nào về tiền, về bản thân và về thế giới. Và đó mới là ranh giới mong manh, vượt xa mọi con số khiến xã hội phải suy ngẫm.