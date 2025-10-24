Nữ MC VTV đình đám đang sống trong lâu đài của nhà chồng ở Bắc Ninh là ai?

Câu hỏi 1/5 Câu 1. Nữ MC nào được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Cô gái thời tiết" khi dẫn chương trình thời tiết của VTV? A MC Thuỵ Vân Sai B MC Vân Hugo Sai C MC Diệp Chi Sai D MC Mai Ngọc Đúng Đáp án

Đáp án đúng: D. MC Mai Ngọc Giải thích: Người được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Cô gái thời tiết" là MC Mai Ngọc. Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà thành trước khi bén duyên với truyền hình. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, cô chính thức làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Biệt danh "Cô gái thời tiết" đã gắn liền với Mai Ngọc trong suốt thời gian dài cô đảm nhiệm vai trò MC, Biên tập viên bản tin dự báo thời tiết của VTV. Sự xuất hiện của Mai Ngọc trong các bản tin thời tiết đã mang đến một làn gió mới. Cô không chỉ truyền tải thông tin một cách chính xác, rõ ràng, mà còn tạo thiện cảm sâu sắc với khán giả nhờ ngoại hình xinh xắn, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp, tự tin. Dù sau này Mai Ngọc đã chuyển sang dẫn dắt các chương trình lớn hơn như "Chuyển động 24h, nhưng "Cô gái thời tiết" vẫn là cái tên thân thương nhất mà công chúng dành cho cô, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp truyền hình của nữ MC này.

Câu hỏi 2/5 Câu 2. Chồng hiện tại của MC Mai Ngọc chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào tại Bắc Ninh? A Sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp. Sai B Hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe, trung tâm tiệc cưới và bất động sản. Đúng C Khách sạn, resort nghỉ dưỡng ven biển. Sai D Công nghệ thông tin và dịch vụ số. Sai

Đáp án đung: B: Hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe, trung tâm tiệc cưới và bất động sản Giải thích: Chồng hiện tại của MC Mai Ngọc là doanh nhân Đặng Quốc Thắng. Gia đình anh là một trong những gia tộc kinh doanh có tiếng tăm tại Bắc Ninh, với quy mô hoạt động đa dạng và ấn tượng. Mai Ngọc và chồng doanh nhân Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của gia đình Quốc Thắng là xây dựng một hệ sinh thái gồm: Nhà hàng, Quán cafe và Trung tâm Tiệc cưới quy mô lớn. Đặc biệt, trung tâm tiệc cưới của gia đình anh được đặt tại vị trí đắc địa, là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện và tiệc cưới lớn nhất tại Bắc Ninh. Bên cạnh mảng dịch vụ ẩm thực và sự kiện, gia đình Quốc Thắng còn là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản, hiện đang triển khai một khu đô thị quy mô lớn tại Bắc Ninh. Chồng Mai Ngọc hiện đang tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở quê, cho thấy sự chuyển giao và phát triển bền vững của cơ nghiệp gia tộc.

Câu hỏi 3/5 Câu 3. Lâu đài của gia đình chồng MC Mai Ngọc tại Bắc Ninh được thiết kế theo phong cách kiến trúc chủ đạo nào? A Kiến trúc tối giản hiện đại. Sai B Kiến trúc Đông Dương cổ kính. Sai C Kiến trúc châu Âu phong cách tân cổ điển rộng lớn, trang trí họa tiết dát vàng. Đúng D Kiến trúc Địa Trung Hải với màu trắng chủ đạo. Sai

Đáp án đúng: C. Kiến trúc châu Âu phong cách tân cổ điển rộng lớn, trang trí họa tiết dát vàng Giải thích: Cơ ngơi mà vợ chồng MC Mai Ngọc và doanh nhân Quốc Thắng đang sinh sống tại Bắc Ninh không chỉ nổi bật về quy mô hàng nghìn mét vuông mà còn ấn tượng về phong cách kiến trúc. Lâu đài này được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển. Phong cách tân cổ điển luôn được giới thượng lưu ưa chuộng vì sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính, sang trọng của kiến trúc châu Âu truyền thống và sự tinh tế, tiện nghi của kiến trúc hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt của lâu đài nhà chồng Mai Ngọc là sự xa hoa trong chi tiết trang trí, với các họa tiết dát vàng. Sự kết hợp giữa đường nét đối xứng, hoa văn tinh xảo cùng vật liệu cao cấp và chi tiết dát vàng đã tạo nên một không gian sống lộng lẫy, tráng lệ không khác gì một cung điện.

Câu hỏi 4/5 Câu 4. Trước khi chuyển về Bắc Ninh sống trong lâu đài của nhà chồng, MC Mai Ngọc từng sinh sống tại đâu? A Một căn hộ chung cư cao cấp ở Quận 7, TP.HCM. Sai B Một căn biệt thự ở Hà Nội. Đúng C Một căn nhà liền kề ở Hải Phòng. Sai D Một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Sai

Đáp án đúng: B: Một căn biệt thự ở Hà Nội Giải thích: Trước khi kết hôn lần hai và sinh con, MC Mai Ngọc đã có một khoảng thời gian dài sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô đã từng sống trong một căn biệt thự sang trọng, tiện nghi tại Hà Nội. Việc chuyển từ biệt thự riêng tại Hà Nội về sinh sống tại lâu đài của gia đình chồng ở Bắc Ninh là một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của Mai Ngọc. Quyết định này không chỉ là sự chuyển đổi về mặt địa lý, mà còn là sự ưu tiên dành cho gia đình và công việc kinh doanh của chồng.

Câu hỏi 5/5 Câu 5. Sau khi kết hôn lần hai và sinh con, niềm vui hiện tại của MC Mai Ngọc là gì? A Tiếp tục công việc MC, Biên tập viên tại VTV. Sai B Mở rộng hệ thống kinh doanh cá nhân tại Hà Nội. Sai C Con trai ngoan ngoãn, thích thú với các món ăn dặm do cô chuẩn bị. Đúng D Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại nước ngoài. Sai