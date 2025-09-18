Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ

Người ta thường bảo: Tuổi trung niên là lúc phụ nữ níu kéo thanh xuân và lùi lại phía sau để hy sinh cho chồng con. Nhưng với Thùy Dung, đó lại là thời điểm đẹp nhất để cháy hết mình. Chị tin rằng, phụ nữ càng biết giữ sức khỏe và tinh thần cho bản thân, gia đình càng hưởng trọn sự tươi mới và hạnh phúc.

Trong buổi gặp gỡ vào một chiều cuối tuần, MC Thùy Dung xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng – khác hẳn hình dung quen thuộc về một người phụ nữ đã U40, vừa bận rộn với công việc, vừa tất bật chăm sóc hai con nhỏ. Ít ai ngờ rằng, phía sau lịch làm việc dày đặc trong lĩnh vực đào tạo livestream đa nền tảng, chị vẫn dành cho mình một "sân chơi" riêng. Và chính niềm say mê ấy không chỉ giúp chị duy trì sức khỏe, nhan sắc mà còn gắn kết cả gia đình.

Thùy Dung chia sẻ: "Tôi luôn tin rằng, người phụ nữ muốn chu toàn mọi vai trò thì trước hết phải học cách yêu bản thân. Khi mình khỏe mạnh và vui vẻ, gia đình sẽ tự nhiên nhận được dòng năng lượng tích cực ấy".

Yêu bản thân trước mới có sức yêu gia đình

Thùy Dung đến với Pickleball cách đây hơn một năm. Ban đầu, chị chỉ đơn giản tìm một môn thể thao phù hợp với thể trạng của mình: nhẹ nhàng, dễ chơi, không đòi hỏi sức bền quá nhiều. Chị chia sẻ: "Pickleball khiến tôi thấy thoải mái ngay từ những buổi tập đầu tiên. Môn này dùng vợt vừa tay, trang phục thì khỏe khoắn, trẻ trung, hợp với tính cách năng động của tôi".

Chỉ sau ba tháng tập luyện, chị đã thử sức ở các giải đấu nhỏ. Càng thi đấu, chị càng nhận ra thể thao không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn là nơi thử thách bản lĩnh và bồi đắp tinh thần thép. "Tôi coi sân chơi như một lớp học thu nhỏ, nơi mình học sự bền bỉ, kiên trì – những giá trị áp dụng được cả trong công việc và cuộc sống", chị nói.

Thùy Dung không ngại thừa nhận rằng, phụ nữ hiện đại có quyền làm mới bản thân, trẻ trung, năng động và sống với đam mê.

Là một người vợ, người mẹ, Thùy Dung hiểu rõ việc cân bằng thời gian chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng chị khẳng định: "Nếu mình biết cách sắp xếp thì vẫn có thể dành cho bản thân những khoảng riêng. Ngày trước, tôi tranh thủ chơi buổi chiều, sau này thì tập vào buổi tối khi con đi học thêm. Mỗi người phụ nữ đều cần một 'khoảng trời riêng', vì khi mẹ vui khỏe, cả nhà sẽ hạnh phúc".

Thùy Dung không ngại thừa nhận rằng, phụ nữ hiện đại có quyền làm mới bản thân, trẻ trung, năng động và sống với đam mê. Tuy vậy, chị không bao giờ quên trách nhiệm truyền thống: "Dù bận rộn, tôi vẫn là một người vợ, người mẹ trong gia đình nhỏ. Với tôi, thể thao chính là cách giữ cho mình sự cân bằng, để vừa cháy hết mình với công việc, vừa chu toàn tổ ấm".

Kéo được chồng ra sân Pick, thắng đậm vẫn không quên "giữ chồng"

Nếu như Pickleball mang lại cho Thùy Dung sức khỏe và tinh thần tích cực, thì sự đồng hành của chồng lại chính là điểm tựa vững vàng để chị kiên định theo đuổi đam mê.

"Cô gái U40" giàu năng lượng

"Ngay từ đầu, anh là người ủng hộ lớn nhất. Anh sẵn sàng lo chi phí để tôi đi học, đi tập. Ban đầu, chồng tôi vốn chỉ mê bóng đá, còn khá thờ ơ với Pickleball, chỉ là chiều theo sở thích và tôn trọng vợ. Nhưng khi thấy tôi hào hứng, lại có thêm nhiều bạn bè thú vị trong cộng đồng, anh bắt đầu tò mò hơn", Thùy Dung kể.

Bằng sự khéo léo, chị dần kéo chồng vào sân chơi mới, vừa có bạn đồng hành lại vừa khiến anh tin tưởng.

"Có lần sinh nhật, tôi mời cả câu lạc bộ đến nhà. Anh làm quen với mọi người, rồi xuống sân thử vài đường bóng. Thật bất ngờ, chỉ sau vài buổi, anh quyết định theo học nghiêm túc và còn được bầu làm Phó chủ tịch câu lạc bộ. Giờ đây, Pickleball không còn là niềm vui riêng của tôi nữa, mà là sở thích chung của cả hai vợ chồng".

Khi vợ chồng chung 1 đội trên sân Pick chắc hẳn có rất nhiều điều thú vị. Dung nhớ lại: " Tôi nhớ một trận đấu kịch tính khi anh dẫn đội nhà cân bằng điểm số 13–13 trước đối thủ mạnh, cả sân vỡ òa trong tiếng reo hò. Trong bầu không khí hào hứng đó, tôi liền buột miệng nói lớn: 'D. Không được ôm anh Đức!'. Thực ra lúc ấy bạn nữ đồng đội kia hoàn toàn không có ý định chạy đến nhưng tôi nói trước để cả đội cùng bật cười. Ai cũng bất ngờ khi thấy tôi cũng có chút 'máu Hoạn Thư' và chính điều đó tạo nên một kỷ niệm vừa vui, vừa rất đáng nhớ".

Theo Thùy Dung, hạnh phúc của gia đình không đến từ việc người vợ ôm trọn mọi thứ, mà từ sự sẻ chia. "Tôi luôn quan niệm chăm sóc con cái là trách nhiệm chung. Nếu người vợ cứ nghĩ chỉ mình mới chăm con tốt nhất, thì chắc chắn sẽ chẳng ai thay thế được. Nhưng khi tin tưởng và trao cơ hội cho chồng, bạn sẽ có thêm một người bạn đồng hành ngay trong gia đình. Đàn ông không vụng về đâu, chẳng qua bạn không cho họ cơ hội thể hiện mà thôi", chị nhấn mạnh.

Với thể thao cũng vậy, Thùy Dung cho rằng đam mê chỉ bền khi có sự sắp xếp hợp lý: "Nếu bạn thật sự yêu thích, bạn sẽ tìm cách để tập luyện. Còn nếu luôn tự nhủ mình quá bận, có lẽ niềm đam mê ấy chưa đủ lớn. Phụ nữ vốn thông minh và khéo léo, một khi đã muốn, chúng ta hoàn toàn có thể cân bằng gia đình và đam mê".

Cuối cùng, Thùy Dung gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng đầy cảm hứng:

"Phụ nữ đừng sợ dành thời gian cho chính mình. Hãy mạnh dạn sống hết mình với điều bạn yêu thích bất kể ở tuổi nào, vì khi người phụ nữ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, cả gia đình sẽ hưởng trọn nguồn năng lượng tích cực ấy".